Verstappen : Le décès de Mateschitz a rendu les qualifs difficiles

Peu avant le début des qualifications du Grand Prix des États-Unis samedi, la nouvelle est tombée que Dietrich Mateschitz était décédé à l'âge de 78 ans après une longue bataille contre la maladie.

L'Autrichien a fait entrer la marque Red Bull en F1 en tant que sponsor, avant de racheter deux écuries, et de jouer un rôle déterminant dans le développement de nombreux jeunes pilotes, dont Max Verstappen. En 2015, Red Bull a choisi de confier à Verstappen un baquet de course à l'âge de 17 ans seulement, lui ouvrant la voie pour devenir le plus jeune vainqueur et double Champion du monde de Formule 1.

Ce samedi, Verstappen s'est qualifié troisième au Circuit of The Americas, terminant à 0"092 du poleman Carlos Sainz, autre produit de la filière du géant de la boisson énergisante. Le Néerlandais a reconnu que la nouvelle de la mort de Mateschitz avait rendu l'entrée dans les qualifications "difficile" pour tout le monde chez Red Bull et que le résultat "n'a pas d'importance" dans le contexte.

"Nous sommes plus axés sur ce qui s'est passé aujourd'hui, et aussi sur ce qu'il a représenté pour tout le monde au sein de l'équipe, et ce qu'il a construit en Formule 1, l'entreprise Red Bull elle-même, et pour moi personnellement", a déclaré Verstappen.

"Parce que sans lui, je ne serais pas assis ici aujourd'hui, et je n'aurais pas connu le succès que j'ai connu. C'est incroyablement difficile pour tout le monde dans l'équipe. Heureusement, j'ai pu le voir il y a quelques semaines, et nous avons pu passer un peu de temps ensemble. C'est tout de même une journée difficile."

Verstappen a déclaré après être descendu de la voiture que Red Bull allait "essayer de le rendre fier" ce dimanche. L'équipe peut décrocher son cinquième titre de Championne des constructeurs, à condition de ne pas être devancée par Ferrari de plus de 19 points.

"De manière générale, notre voiture a toujours été relativement bonne en course", a déclaré Verstappen à l'antenne de F1 TV à propos de ce qu'il attendait de la course. "Même sur un tour aujourd'hui, nous étions au rendez-vous. Ça se joue toujours avec des écarts très faibles et le fonctionnement des pneus – qui était assez compliqué aujourd'hui. Sans que je sache trop pourquoi, les pneus étaient difficiles à mettre en température, pour sortir des stands et immédiatement réussir un tour. Beaucoup de gens ont essayé différentes choses, c'est notre cas. Je pense que ça allait, mais je n'ai pas réussi le dernier secteur."