Verstappen dénonce "un comportement irrespectueux et antisportif" de Hamilton

C'est une collision qui restera dans l'Histoire de la Formule 1 : Max Verstappen et Lewis Hamilton, à la lutte pour la première place du Grand Prix de Grande-Bretagne mais aussi plus globalement pour le titre mondial, qui s'accrochent dès le premier tour dans le virage de Copse. Hamilton harcelait son rival depuis le départ pour tenter de prendre l'avantage, et il s'est immiscé à l'intérieur de cette célèbre courbe rapide ; il a sous-viré en direction de la Red Bull, qu'il a percutée avec l'avant gauche contre l'arrière droit et expédiée dans le bac à gravier.

Sonné, Verstappen a mis un moment pour sortir de sa RB16B détruite ; il a ensuite été emmené au centre médical, puis à l'hôpital pour des examens approfondis, compte tenu de la puissance du choc : l'impact a été mesuré à 51 g. Pendant ce temps, Hamilton a écopé d'une pénalité de dix secondes mais a pu continuer la course, sa Mercedes ayant été réparée pendant l'interruption au drapeau rouge. Il a finalement remporté le Grand Prix en dépassant Charles Leclerc dans l'antépénultième tour. Verstappen y a assisté, et il ne décolère pas.

"Je suis soulagé d'aller bien", a écrit le Néerlandais sur son compte Twitter. "Très déçu de m'être fait sortir comme ça. La pénalité attribuée ne nous aide pas et ne rend pas justice vu la manœuvre dangereuse réalisée par Lewis en piste. Je l'ai regardé célébrer la victoire alors que j'étais encore à l'hôpital, c'est un comportement irrespectueux et antisportif, mais nous allons tourner la page."

Les conséquences de cet accident sont lourdes pour Verstappen, qui a perdu 25 points sur son adversaire et n'a plus que huit longueurs d'avance au Championnat du monde. Avec encore 13 courses à disputer, le dénouement de cette saison 2021 ne pourrait être plus indécis.

Patron de Red Bull Racing, Christian Horner a donné les "dernières nouvelles" qu'il avait en sa possession quant à l'état de santé de son pilote. "Il est actuellement à l'hôpital de Nuneaton", a-t-il fait savoir. "Il a passé tous les examens de précaution. Il est resté conscient en permanence mais il est sonné, il a des hématomes. C'est le plus gros accident de sa carrière, à 51 g, donc je suis juste reconnaissant que ce ne soit pas pire et qu'il ait pu sortir lui-même de la voiture, car c'était un énorme accident, énorme."