Verstappen : Le départ m'a beaucoup aidé pour le reste de la course

Même si la ligne de départ et le premier virage sont séparés par un kilomètre de ligne droite sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, de quoi permettre à ses poursuivants d'utiliser l'aspiration pour tenter un dépassement, Max Verstappen a conservé l'avantage de sa pole position au départ du Grand Prix de Mexico.

Le pilote Red Bull n'a pas eu à faire de gros efforts pour repousser l'attaque de George Russell dans les premiers mètres, et c'est avec une avance supérieure à une seconde sur son nouveau dauphin Lewis Hamilton qu'il a bouclé le premier tour.

Avant de se rendre sur le podium pour sabler le champagne, Verstappen a reconnu que ce bon départ lui avait donné un bel avantage pour le reste de l'épreuve, puisqu'il a pu imposer son rythme et préserver sa mécanique dans ce que l'on appelle "l'air propre". Mais le Néerlandais n'a pas roulé l'esprit léger pour autant puisqu'il devait mettre à profit une stratégie à un arrêt audacieuse, qui l'a mené à un relais de 46 tours avec les pneus mediums.

"Rester en tête après le premier virage [au départ] m'a beaucoup aidé pour le reste de la course", a-t-il expliqué. "Bien sûr, nous avions aussi une stratégie différente de celle des voitures [les Mercedes] qui nous entouraient, mais la voiture était vraiment super. Nous avons dû prendre soin de nos pneus parce que le relais sur les mediums a été très long, mais nous y sommes parvenus."

Avec cette victoire au Mexique, Verstappen a cueilli son 14e succès de l'année. Il s'agit d'un nouveau record en Formule 1, auparavant codétenu par Michael Schumacher et Sebastian Vettel, qui avaient gagné 13 fois en 2004 et en 2013, respectivement.

Deux Grands Prix doivent encore être disputés cette saison, au Brésil et à Abu Dhabi, et Verstappen ne souhaite pas se contenter de 14 victoires. "C'est une année incroyable jusqu'à présent. Nous en profitons vraiment, et nous allons essayer d'aller chercher plus [de victoires]", a-t-il lancé en conclusion.