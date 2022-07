Verstappen : les directeurs de course doivent arrêter d'être "bornés"

Cela fait quelques temps à présent que les pilotes éprouvent du mécontentement à l'égard du manque de cohérence des décisions prises par les commissaires, sur des sujets aussi variés que les batailles en piste ou bien le dépassement des limites du tracé.

Cela s'est encore ressenti lors du dernier GP disputé en Autriche, où pas moins de 43 incidents liés à des violations des limites de piste ont été répertoriés par les commissaires. De son côté, George Russell a expliqué qu'il jugeait "dure" la pénalité de cinq secondes qui lui a été infligée pour sa collision dans le virage 4 au premier tour avec Sergio Pérez.

Le pilote Mercedes estime en effet que chaque incident devrait être évalué indépendamment car ils sont bel et bien tous différents. L'Anglais appelle ainsi les commissaires à travailler en plus étroite collaboration avec les pilotes pour que tout le monde soit sur la "même longueur d'onde" sur le sujet.

"Les dynamiques en cause dans chaque incident sont différentes", explique Russell. "Le fait est que Checo était à l'extérieur et que je devais lui laisser de la place. Mais il m'a mis dans une position [délicate] alors que j'étais déjà aux limites de ma voiture, et alors qu'une autre voiture était [devant nous sur la trajectoire] avec plus de grip. Je n'avais donc aucun endroit où aller. Si on prend le règlement au pied de la lettre, c'est moi qui étais en tort et lui qui était dans son bon droit. Mais sitôt que je suis monté sur les freins j'étais aux limites de ma voiture et il n'y avait rien d'autre que je pouvais faire. Il [Pérez] avait le champ libre, et Carlos [Sainz] défendait sa position à l'intérieur."

"Ce sont des choses qui arrivent au premier tour, [Pérez] a beaucoup d'expérience et sait comment ça marche. Mais du point de vue des commissaires, c'est très difficile. Nous souhaitons tous plus de cohérence, mais nous ne voulons pas pour autant des pénalités à tout bout de champ. Nous devons travailler tous ensemble pour faire en sorte d'être sur la même longueur d'onde."

Russell a été pénalisé en Autriche pour un accrochage au premier tour avec Sergio Pérez.

Vers un retour à une direction de course monocéphale ?

La F1 dispose actuellement de deux directeurs de course, à savoir Niels Wittich et Eduardo Freitas, qui ont remplacé Michael Masi cette année. À la question de savoir si la discipline devait revenir à un seul directeur de course afin de présenter une plus grande logique dans ses décisions, Max Verstappen ne s'est pas montré tendre : "Je ne pense pas nécessairement que cela soit lié au fait d'avoir un seul directeur de course. Je pense qu'il s'agit surtout de travailler davantage avec les pilotes au lieu de camper sur ses positions et d'être bornés."

"Nous voulons rendre la situation meilleure pour tout le monde, ce n'est pas comme si nous nous battions pour notre propre compte. Nous avons de bonnes discussions entre nous, les pilotes, et au bout du compte nous sommes d'accord sur la plupart des sujets. Bien entendu, chacun a sa propre opinion sur certaines choses. Mais il y a les incidents de course et tout le reste. Oui, bien sûr que nous pouvons faire mieux. Je pense que nous allons travailler là-dessus et faire en sorte d'améliorer la chose."

Charles Leclerc a pour sa part déclaré qu'il ne pensait pas qu'il était "impossible d'atteindre un bon niveau de cohérence", mais admet d'un autre côté que le fait d'avoir deux directeurs de course n'aide pas en ce sens.

"Je pense que la cohérence a toujours été quelque chose que nous avons recherché, même si on peut toujours mieux faire", a indiqué le Monégasque. "Bien sûr, avec deux directeurs de course, cela rend la chose probablement un peu plus difficile. Est-il donc impossible d'atteindre un bon niveau de cohérence ? Je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, oui, je n'ai pas vraiment de solutions à proposer dans l'immédiat. Mais je pense cependant que la situation serait probablement un peu plus facile à gérer avec un seul directeur de course."