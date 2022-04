Verstappen a "enfin lancé la saison" de Red Bull

Vainqueur pour la première fois de la saison, Max Verstappen est venu à bout de Charles Leclerc à Djeddah au terme d'un duel très animé. Tout s'est joué après la fin de l'intervention de la voiture de sécurité virtuelle, dans les dix derniers tours, le Champion du monde réduisant l'écart avant que l'on assiste à un combat musclé à coups d'ouverture du DRS et de tactiques par rapport à la zone de détection située avant le dernier virage.

Alors que Verstappen semblait avoir laissé passer sa chance par deux fois, il est revenu à la charge en refusant de passer Leclerc à l'amorce du dernier virage puis en utilisant le DRS dans l'entrée du 47e tour pour parvenir à prendre un avantage définitif sur le pilote Ferrari.

Au volant de sa Red Bull frappée du numéro 1, Verstappen admet avoir eu recours à ces "tactiques" pour prendre l'ascendant, lui qui avait été contraint à l'abandon sur un problème technique le week-end dernier à Bahreïn.

"Il semble qu'une fois que l'on est assez proche, quand on est à moins d'une demi-seconde, on peut avoir une bonne sortie [de virage]", explique le vainqueur du jour. "Et je pense que ça rend beaucoup plus délicat le fait de faire entièrement le dépassement, en tout cas dans le dernier virage, par rapport à l'an dernier. Donc c'est beaucoup plus difficile de préparer son dépassement."

"Ce n'était pas facile de jouer des tactiques intelligentes dans le dernier virage, mais j'ai finalement réussi à passer devant. Mais même après ça, il était constamment dans la zone DRS, puis avec les drapeaux jaunes dans le dernier tour... je ne sais pas à quel point il faut lever le pied et si c'est autorisé ou non."

Peinant à se rapprocher suffisamment de Leclerc en milieu de course, Verstappen a fait le pari de jouer le long cours en préservant tant que possible ses gommes pour les derniers tours. Une stratégie salvatrice, qui lui a permis de repartir à l'attaque après la VSC.

"C'était une course vraiment difficile, mais une bonne course", résume-t-il. "Nous nous sommes bien battus en tête et nous avons commencé à miser sur le long terme. Ils [Ferrari] étaient vraiment rapides dans les virages, et nous étions rapides en ligne droite, mais les pneus s'usaient rapidement. On peut voir qu'à la fin, je pense, on avait un peu plus de rythme, alors j'ai juste essayé de doubler. C'était dur, mais je suis vraiment heureux que nous ayons enfin lancé la saison."