Verstappen "espère que ce sera un succès" pour Hamilton et Ferrari

Lewis Hamilton rejoindra Ferrari en 2025 et, en dépit d'une relation historique avec Mercedes depuis son plus jeune âge, le septuple Champion du monde a assuré qu'il allait réaliser son "rêve d'enfant" en portant les couleurs de la Scuderia.

La nouvelle a secoué le monde de la Formule 1, a surpris beaucoup d'observateurs y compris dans le paddock, et va faire parler encore longtemps. Chez les pilotes, alors que le marché va inévitablement s'animer en vue de 2025 et 2026, les réactions ont été diverses. Max Verstappen, lui, a accueilli l'information avec une curiosité plutôt positive.

"Au final, si quelqu'un veut piloter pour Ferrari, et surtout quelqu'un comme Lewis, qui a accompli tant de choses, si c'est son rêve et son objectif...", souligne-t-il. "Encore une fois, on ne connaît pas les discussions qui ont eu lieu chez Mercedes, chez Ferrari, ce qui a été promis, ce qu'ils pensent voir venir... Donc on ne peut pas porter un jugement honnête de notre point de vue pour expliquer cette décision. S'il est heureux de faire ce choix, alors qu'il y aille, je pense que ce sera cool. Et bien sûr, j'espère pour eux que ce sera un succès. Mais on n'en sait rien pour le moment."

Je sais d'après ce que j'ai vécu jusqu'à présent qu'il ne faut jamais dire jamais.

En marge de la présentation de la Red Bull RB20 jeudi dernier, le Néerlandais a également été interrogé sur ce rêve de courir pour Ferrari qu'il pourrait lui aussi entretenir. Sous contrat jusqu'en 2028 avec l'écurie de Milton Keynes, le triple Champion du monde assure que ce n'est pas le cas. En revanche, il n'écarte aucun scénario quant à son propre avenir.

"Je ne veux pas paraître irrespectueux ou quoi que ce soit d'autre", a-t-il répondu. "J'ai énormément de respect pour la marque Ferrari, mais je suis très heureux là où je suis actuellement. Je suis à l'aise dans l'environnement où je me trouve, donc personnellement, ce n'est pas quelque chose que je cherche à changer. Mais encore une fois, et dans ma vie aussi, je sais d'après ce que j'ai vécu jusqu'à présent qu'il ne faut jamais dire jamais. Dans l'immédiat cependant, ça ne me traverse même pas l'esprit. Ce n'est que la Formule 1. Je veux faire d'autres choses que de la Formule 1."

Lui aussi questionné sur la décision prise par Lewis Hamilton, Sergio Pérez se montre un peu plus perplexe, pensant surtout à la situation que cela provoque pour la saison à venir.

"Je pense que la dynamique va être intéressante à observer de l'extérieur, avec un pilote qui change d'écurie", estime le Mexicain. "On sait tous à quel point les écuries sont jalouses quand il s'agit de partager des informations, et Lewis a été [chez Mercedes] pendant de très nombreuses années, et il va parler d'énormément de connaissances acquises avec une autre écurie."