Verstappen : Finir deuxième du championnat "n'a pas d'importance"

Revenu à 27 points de Valtteri Bottas malgré un Grand Prix de Turquie décevant, où il a tout de même profité de l'agonie du Finlandais, arrivé hors des points, Max Verstappen ne porte pas d'attention particulière à cette situation. Avant le double rendez-vous de Bahreïn puis la finale d'Abu Dhabi, le pilote Red Bull n'a aucun objectif autre que signer le meilleur résultat possible sur chaque course. Ainsi la deuxième place du championnat n'est ni une ambition, ni un sujet de concentration. "Nous verrons, deuxième ou troisième [du championnat], ça n'a pas vraiment d'importance", assure le Néerlandais dans le paddock de Sakhir. "Je veux juste signer un bon résultat. Si ça veut dire qu'à la fin je suis troisième du championnat mais qu'il y a eu des courses positives pour terminer la saison, j'en serai content."

Vainqueur du Grand Prix du 70e Anniversaire à Silverstone, Verstappen a dû se contenter de cet unique succès jusqu'à présent, tout en multipliant les podiums derrière la domination de Mercedes. Le titre que Red Bull espérait jouer cette année a vite été remisé au rang d'utopie. "Au premier Grand Prix, je pense qu'il était assez clair que nous étions trop loin", rappelle Verstappen. "Pourquoi ? Je ne sais pas, sinon nous aurions déjà changé ça. Tout le monde travaille dur, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais beaucoup d'équipes travaillent dur, évidemment. Nous avons encore du retard à rattraper, mais c'est difficile de savoir pourquoi. En gros, nous avons besoin de plus de grip et de plus de puissance. C'est ça non ? On n'a jamais assez d'adhérence et on n'a jamais assez de puissance !"

Récemment, Verstappen avait déjà appelé à un changement d'approche de Red Bull pour les prochaines saisons, constatant que l'écurie de Milton Keynes parvenait à bien progresser en cours d'année mais partait à chaque fois de trop loin. C'est encore le cas ces dernières semaines, avec des évolutions introduites en Turquie et qui semblent prometteuses mais demandent encore confirmation dans des conditions plus normales. "C'est toujours difficile à dire en raison des conditions, mais j'ai testé des nouvelles pièces [à Istanbul] et c'était clairement positif", assure Verstappen. "J'ai donc hâte d'être ici, où nous avons davantage d'informations avec ces voitures et grâce aux dernières années. Je veux voir comment ça fonctionne ici. Mais je suis convaincu que ça peut être bien."

Verstappen espère surtout vivre un week-end moins "ennuyeux" que celui qu'il a connu il y a deux semaines. "Jusqu'à présent, nous avons obtenu beaucoup de bons résultats", souligne-t-il. "C'était à chaque fois des moments heureux. Alors parfois il y a un week-end comme ça, où rien ne fonctionne vraiment parfaitement. Le vendredi, et le début du samedi aussi, ça allait bien. Parfois il y a des résultats comme ça le dimanche, ça ne fonctionne pas, pour de nombreuses raisons."