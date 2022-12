Verstappen se focalisera "principalement sur l'Endurance" après la F1

Désormais double Champion du monde de Formule 1, Max Verstappen a déjà déclaré à plusieurs reprises qu'il ne se voyait pas courir dans la discipline aussi longtemps que certains de ses prédécesseurs et contemporains, comme Fernando Alonso (actuellement 41 ans) et Lewis Hamilton (37 ans). S'exprimant à Abu Dhabi pour une sélection de médias, dont Motorsport.com, il avait expliqué cela "principalement parce qu'il y a trop de courses et que l'on est trop souvent loin de chez nous".

Le Néerlandais est titulaire d'un contrat le liant à Red Bull Racing jusqu'à la fin de la saison 2028, c'est-à-dire jusqu'à ses 31 ans. Il n'a jamais exclu qu'il puisse s'agir de son tout dernier engagement dans le championnat. Quoi qu'il en soit, au-delà de sa carrière en F1, Verstappen souhaite "faire d'autres choses en compétition, d'autres disciplines".

"La F1 est très amusante, et je connais beaucoup de succès en ce moment", a-t-il ajouté. "Mais je veux aussi faire d'autres choses. Je sais que mon contrat court jusqu'en 2028. J'aurai 31 ans à ce moment-là. Je serai probablement encore compétitif pendant quelques années après ça. Mais pendant ces années-là, je veux aussi expérimenter d'autres choses et simplement m'amuser un peu plus avec moins de pression et un calendrier moins chargé."

Max Verstappen lorgne sur les 24 Heures du Mans.

Interrogé sur ce qu'il souhaiterait faire en particulier, Verstappen a répondu "principalement de l'Endurance", lui qui a déjà exprimé son intérêt pour la participation aux 24 Heures du Mans. Il est d'ailleurs un acteur régulier des épreuves eSport liées à la discipline, notamment au sein du Team Redline qui prend part aux Virtual Le Mans Series.

Dans un entretien pour la publication néerlandaise De Telegraaf en octobre, Alonso, lui-même double vainqueur de la classique mancelle, avait lancé qu'il aimerait faire équipe avec Verstappen en Sarthe et qu'ils devraient "clairement saisir cette opportunité s'il était possible de piloter pour une équipe compétitive".

Amené à commenter cette idée, Verstappen a d'abord plaisanté sur le fait que l'Espagnol "n'arrêtera jamais de courir", tout en soulignant qu'il était "différent de [lui] sur ce plan". Puis il a ajouté : "Il faudrait une bonne opportunité. Si Fernando se lance, il veut se battre pour la victoire dans une voiture compétitive, et c'est exactement la même chose pour moi."

"C'est aussi pourquoi je ne veux pas précipiter l'ensemble du projet, simplement parce qu'il y a énormément de changements en ce moment en Endurance. Je pense qu'il est préférable d'attendre et de voir ce qui se passe exactement à l'heure actuelle et comment les choses vont évoluer, puis de se décider."

Propos recueillis par Ronald Vording