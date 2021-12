La finale d'Abu Dhabi, un "scénario de rêve" selon Ricciardo

Dimanche dernier, Lewis Hamilton a remporté un Grand Prix d'Arabie saoudite controversé pour revenir à égalité de points avec Max Verstappen au championnat. Pour la première fois depuis la saison 1974, deux pilotes se disputant le titre entrent dans la dernière manche de l'année avec le même nombre de points. Toutefois, Verstappen garde l'avantage puisqu'il a remporté plus de courses que son rival britannique (neuf contre huit).

Du haut de sa huitième place au classement général, Daniel Ricciardo ne sera que simple spectateur de la confrontation d'Abu Dhabi. Et selon l'ancien coéquipier de Verstappen, une lutte si serrée pour le titre est un parfait scénario pour la F1.

"On veut une bagarre comme celle-ci", explique l'Australien. "Vous avez le recordman vétéran d'un côté et le plus jeune vainqueur de l'Histoire de l'autre. C'est une super bataille et une super histoire. Ils sont à égalité et c'est un vrai duel. Je suis un peu envieux car je n'en fais pas partie mais, au final, c'est un scénario de rêve pour la F1 et en tant que fan de F1."

Hamilton et Verstappen ont bataillé roue contre roue et se sont accrochés à de multiples reprises cette saison, leur dernière escarmouche ayant causé deux pénalités côté Verstappen : le pilote Red Bull a écopé d'une première pénalité de cinq secondes pour avoir coupé le premier virage en tentant de résister à une attaque de son rival, puis d'une seconde sanction de dix secondes pour avoir été à l'origine d'un contact en essayant de rendre cette position.

Le duel de Djeddah a laissé des traces, Hamilton estimant que le pilotage de Verstappen était au-delà de la limite, Verstappen reprochant aux commissaires un manque de constance. Quant à Ricciardo, il comprend pourquoi l'intensité de cette lutte provoque des débordements sur la piste mais assure que cela est bien perçu par les fans.

"C'est le scénario avec la plus grande pression puisqu'ils sont tous les deux à égalité de points. En fin de compte, celui qui gagnera la semaine prochaine gagnera [le titre]", commente le pilote McLaren, qui songe déjà aux futurs épisodes de Drive to Survive, la série de Netflix consacrée à la F1 : "C'est cool, et en tant que fan, c'est génial. Dire que l'on pensait que ça ne pouvait pas devenir plus palpitant sur Netflix !"