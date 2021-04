Le moment n'est pas passé inaperçu après les qualifications du Grand Prix disputé à Imola, même s'il est apparu tout à fait fortuit à la plupart des observateurs : Lewis Hamilton et Max Verstappen ont eu un léger contact épaule contre épaule au moment de croiser leur chemin pour les interviews.

Toutefois, pour le père du pilote Red Bull, Jos, cette situation n'est pas si anodine que cela. S'exprimant sur Instagram dans le cadre d'un entretien avec un journaliste de la chaîne néerlandaise Ziggo, l'ancien pilote de F1 estime que cela offre un aperçu de la façon dont les choses pourraient se passer quand la lutte pour le titre mondial s'intensifiera.

"Vous ne savez pas comment cela va se passer, bien sûr, mais si je vois le coup d'épaule qu'ils se sont donné après les qualifications à Imola, je pense que nous pouvons nous attendre à des choses cette année. Ce sont deux hommes qui ne veulent pas être battus par l'autre. Aucun des deux ne laissera l'autre l'écarter, surtout s'il est de plus en plus question du titre cette saison. Je pense que ce sera une année intense et formidable."

Max Verstappen se trouve en tout cas dans la meilleure situation de sa carrière en F1, puisqu'il dispose a priori d'une machine capable de jouer le titre. Une situation qui, selon son père, présente du positif et du négatif. "Le fait que nous puissions gagner chaque course, en théorie, donne plus de tranquillité d'esprit, je dirais, car nous savons que Max est au bon endroit chez Red Bull. Mais oui, dans le même temps, il y a une pression supplémentaire."

Pour Jos Verstappen, le rythme de la Red Bull et de la Mercedes est similaire et les variations de performances dépendront alors des caractéristiques des circuits. "Je pense que Red Bull et Mercedes sont quasiment au même niveau cette année."

"Toto Wolff [le directeur exécutif de Mercedes] n'arrête pas de dire que Red Bull dispose de la meilleure voiture et Christian Horner [le directeur de Red Bull] dit en retour que Mercedes a la meilleure. Mais je pense que la vérité est quelque part au milieu. Sur chacun des circuits, les favoris changent, en fonction de ce qui convient sur tel ou tel tracé. Mais cela crée de la pression supplémentaire également."



Avec Ronald Vording et Jonathan Noble

