Verstappen-Hamilton : l'écart passe à 5 points

En évoquant un samedi "un peu mieux que prévu", Max Verstappen ne s'y trompe pas. Sur un tracé de Monza où, en performance pure, la Red Bull subit la loi de la Mercedes, le Néerlandais a idéalement tiré parti de l'inhabituel format des Qualifications Sprint qui s'applique au Grand Prix d'Italie.

Au lendemain d'une troisième place en qualifications accrochée de justesse, non sans l'aide de son coéquipier Sergio Pérez, le leader du championnat a livré la copie propre dont il avait absolument besoin ce samedi. Le reste, ce sont des circonstances qui lui sont cette fois favorables : la pénalité moteur de Valtteri Bottas et l'envol manqué de Lewis Hamilton pour lancer ce sprint de 18 tours.

"J'ai pris un bon départ et j'ai pris la deuxième place, et nous avons inscrit de chouettes petits points", résume un Verstappen forcément satisfait. "Et puis bien sûr, c'est la pole pour demain. Cependant, ils [Mercedes] semblent toujours très rapides, mais j'ai tout donné pour essayer de rester proche, et ce sera un combat intéressant demain."

Cette pole position un peu étrange est donc la onzième de sa carrière. Elle vient se coupler à un Hamilton qui reculera donc au quatrième rang sur la grille, avec comme arbitre entre les deux prétendants au titre, les deux McLaren de Daniel Ricciardo et Lando Norris, très rapides en ligne droite. La vitesse de pointe, justement, pourrait-elle être le talon d'Achille de Verstappen dimanche ?

"Nous avons ajusté notre voiture pour avoir une bonne vitesse", rassure-t-il. "Donc je ne suis pas trop inquiet concernant notre vitesse de pointe en course. Bien sûr, nous savons aussi que Mercedes a un très bon rythme sur la totalité du tour. Toutefois, on essaiera de faire à nouveau une bonne course demain."

Le point au championnat

Pos. Pilote Points 1 Max Verstappen 226.5 18 /2 25 /1 18 /2 19 /2 25 /1 - 26 /1 25 /1 26 /1 3 /1 - 2 /9 12.5 /1 25 /1 2 /2 - - - - - - - - 2 Lewis Hamilton 221.5 25 /1 19 /2 25 /1 25 /1 7 /7 - 18 /2 19 /2 12 /4 2 /2 25 /1 18 /2 7.5 /3 19 /2 - - - - - - - - - 3 Valtteri Bottas 126 16 /3 - 16 /3 15 /3 - - 12 /4 15 /3 18 /2 1 /3 15 /3 - - 15 /3 3 /1 - - - - - - - - 4 Lando Norris 114 12 /4 15 /3 10 /5 4 /8 15 /3 10 /5 10 /5 10 /5 15 /3 - 12 /4 - - 1 /10 - - - - - - - - - 5 Sergio Pérez 108 10 /5 - 12 /4 10 /5 12 /4 25 /1 15 /3 12 /4 8 /6 - - - - 4 /8 - - - - - - - - -

Dans l'immédiat, le constat froid est mathématique : au terme de ces Qualifs Sprint, Verstappen a pris deux points à Hamilton, ceux qu'il a inscrit avec sa deuxième place aujourd'hui. Avant le Grand Prix d'Italie, l'écart entre les deux hommes est donc désormais de cinq unités (226,5 contre 221,5).