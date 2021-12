La FIA prévient avant la finale : retirer des points est possible

Pour beaucoup de fans et d'observateurs, la finale de la saison 2021 du Championnat du monde de Formule 1 sent déjà le souffre avant même d'avoir commencé. Les différents affrontements et accrochages de l'année entre les prétendants au titre, Max Verstappen et Lewis Hamilton, ont culminé au Grand Prix d'Arabie saoudite avec plusieurs affaires qui ont vu le Néerlandais devoir rendre une place à son rival après avoir dépassé en coupant la piste, mais également être pénalisé de cinq (là encore pour avoir coupé la piste) et dix secondes (pour son brake-test sur la Mercedes #44).

Et si les deux hommes abordent cette manche à égalité parfaite aux points, le maintien de cette égalité profitera forcément à Verstappen puisqu'il compte à ce jour une victoire de plus que le septuple Champion du monde (neuf contre huit). Dans ces conditions, et au vu de la dernière épreuve, d'aucuns envisagent la possibilité d'un double abandon dans un duel entre les deux pilotes, qui jouerait alors en faveur du pilote Red Bull Racing.

Mais dans un avertissement clair aux deux équipes pour s'assurer que rien de fâcheux ne se produise à Yas Marina, Michael Masi a clairement indiqué que la FIA ne tolérerait aucun comportement qu'elle juge déloyal. Dans les Notes qui sont envoyées à tous les concurrents avant le week-end de course et rendues publiques, l'Australien a inclus de façon inhabituelle des clauses spécifiques du Code Sportif International de la FIA qu'il voulait rappeler à l'ensemble des concurrents.

Les voici dans leur version française :

Article 9.15.1

"Le Concurrent [l'équipe, ndlr] sera responsable des agissements et des omissions de toute personne participant à, ou réalisant une prestation pour son compte en lien avec une Compétition ou un Championnat ; sont notamment concernés ses préposés directs ou indirects, ses Pilotes, ses mécaniciens, ses consultants ou prestataires ou ses passagers ainsi que toute personne à laquelle le Concurrent a permis l'accès aux Espaces Réservés."

Article 12.2.1 – Listant les infractions aux règlements et en particulier l'Article 12.2.1.l

"Toute infraction aux principes de loyauté dans la Compétition, comportement non sportif ou tentative d’influencer le résultat d’une Compétition de manière contraire à l’éthique sportive."

Article 12.4.5

"Pour tous les Championnats, coupes, trophées, challenges ou séries de la FIA, les commissaires sportifs pourront également décider d’infliger les pénalités ci-après : suspension pour une ou plusieurs Compétitions, retrait de points pour le Championnat, coupe, trophée, challenge ou série."

Article 12.4.5.a

"Les points ne devraient pas être retirés séparément pour les Pilotes et pour les Concurrents, sauf dans des circonstances exceptionnelles."