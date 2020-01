Verstappen : "Hamilton n'a pas eu les meilleurs coéquipiers"

Max Verstappen estime en effet que Lewis Hamilton a souvent bénéficié de la meilleure monoplace du plateau – c'était particulièrement le cas de 2014 à 2016, et dans une bien moindre mesure depuis 2017 – et n'a pas eu de réelle concurrence de la part de ses coéquipiers. Depuis le début de sa carrière dans l'élite, le Britannique a pourtant été associé à trois Champions du monde (Fernando Alonso, Jenson Button et Nico Rosberg) ainsi qu'aux pilotes finlandais Heikki Kovalainen et Valtteri Bottas, tous deux vainqueurs en Grand Prix.

"Au fil des années, Lewis n'a pas eu les meilleurs coéquipiers qui soient", affirme Verstappen, relayé par le Telegraph. "Si on a la bonne voiture, on peut battre tout le monde. Lewis est un pilote d'exception, l'un des meilleurs à avoir couru en Formule 1. Mais il a aussi la meilleure voiture, et quand on a la voiture qui domine, le coéquipier est le seul véritable adversaire."

Un duo composé de Hamilton et Verstappen serait indéniablement intéressant s'il devait se former à l'avenir, mais le Néerlandais n'est pas particulièrement enthousiaste à cette idée : "Si ça doit se produire, ça se produira, mais ce n'est pas quelque chose dont je rêve."

Hamilton face à ses coéquipiers

Saison(s) Coéquipier Poles Victoires Podiums Points Courses 2007 F. Alonso 6-2 4-4 12-12 109-109* 17 2008-2009 H. Kovalainen 11-1 7-1 15-3 147-75* 35 2010-2012 J. Button 9-1 10-8 22-25 657-672 58 2013-2016 N. Rosberg 35-29 32-22 55-50 1334-1195 78 2017-2019 V. Bottas 27-11 31-7 47-36 1184-878 62 Total Tous 88-44 84-42 151-126 3431-2929 250

Le score de Hamilton est donné en premier dans chaque case.

* Barème 10-8-6-5-4-3-2-1

Jenson Button, lui, garde en tout cas de bons souvenirs de ses trois saisons de collaboration avec Hamilton : c'était chez McLaren, de 2010 à 2012. Les deux Champions du monde avaient globalement fait jeu égal, mais Button s'était avéré impuissant face à la rapidité diabolique en qualifications de son coéquipier, qui détient désormais le record historique du nombre de pole positions.

"Notre relation était intéressante", analyse l'Anglais pour Sky Sports F1, "parce que je venais de chez Brawn, où j'avais remporté le championnat du monde en 2009 – et il avait gagné le titre mondial précédent en 2008, avec McLaren. J'ai rejoint son équipe ; en quelque sorte, j'y suis allé pour relever ce défi de courir contre Lewis Hamilton. Deux Britanniques dans une écurie britannique, deux Champions du monde récents ; cela nous a mis beaucoup de pression et j'en ai pris d'autant plus de plaisir."

"Il était incroyablement rapide, et sur un tour, il est le pilote de Formule 1 le plus rapide de l'Histoire. En course, j'étais capable de lutter contre lui, et nous nous battions pour la victoire. Lors de ces trois années, nous avons beaucoup gagné, et certaines victoires que j'ai remportées étaient les meilleures courses de ma carrière, car j'ai dû battre Lewis pour ce faire."