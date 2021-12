Un titre partagé entre Verstappen et Hamilton ferait sens, pour Brundle

Près de trois jours après la fin polémique du Grand Prix d'Abu Dhabi, où une décision prise par la direction de course de précipiter la rentrée du Safety Car en allant à l'encontre de la procédure indiquée dans les règles a, dans les faits, offert à Max Verstappen l'opportunité de dépasser Lewis Hamilton dans le dernier tour de course en profitant de pneus bien plus tendres et plus frais, Mercedes n'a toujours donné aucune nouvelle officielle.

L'écurie allemande, qui avait déposé deux réclamations à la suite de la course et qui avait subi un rejet de la part des commissaires, a notifié son intention de faire appel de la décision concernant la procédure de l'article 48.12 du Règlement Sportif et doit choisir de confirmer cet appel d'ici ce jeudi soir. Le silence de la structure qui a remporté le championnat constructeur s'accompagne de celui de son pilote, Lewis Hamilton, qui ne s'est plus officiellement exprimé depuis les interviews réalisées à la sortie du cockpit.

La controverse sur la décision de la direction de course pose d'autant plus de questions qu'elle a directement influé sur le résultat de la course et du championnat sans toutefois qu'il soit possible de reprocher à Verstappen quoi que ce soit. Si la conclusion paraît donc injuste envers Hamilton, justifiant entre autres depuis dimanche de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, il apparaît pour beaucoup tout aussi injuste de priver le Néerlandais de la couronne. Alors pourrait-il y avoir une troisième voie, sous la forme d'un titre partagé ? C'est ce que pense Martin Brundle.

Lewis Hamilton félicite Max Verstappen

"Est-ce que Max mérite le championnat ? Bien sûr", a déclaré Brundle dans sa chronique pour Sky. "Il a mené 652 tours, contre 303 tours pour Lewis. Il est parti de 15 des 22 courses en tête du championnat, dont les sept dernières. Il a gagné dix courses contre huit pour Lewis (oui je sais, nous y reviendrons bientôt), et ce sont 18 podiums contre 17. Et il n'a pas eu la plus grande des chances en cours de route, jusqu'aux derniers kilomètres bien sûr."

"Lewis aurait également mérité son huitième titre. J'aimerais qu'ils puissent le partager, pour être franc. Sa vitesse brute, sa constance, sa détermination, son style, sa classe et son endurance, en particulier dans les derniers tours, ont été exceptionnels alors qu'il a pris un nouveau départ fulgurant pour son 288e GP à l'approche de ses 37 ans."

"Les derniers tours à Abu Dhabi, alors que le monde entier avait les yeux rivés sur nous en grand nombre, n'ont pas été notre meilleur moment et certaines choses doivent changer cet hiver. Nous avons certainement déboussolé nos fans dimanche."