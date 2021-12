Verstappen ou Hamilton Champion au GP d'Abu Dhabi si...

En abordant le dernier d'un calendrier de 22 Grands Prix à égalité parfaite aux points, Max Verstappen (Red Bull Racing) et Lewis Hamilton (Mercedes) ont quasiment autant de chances de devenir Champion du monde 2021 de F1. Avec toutefois un léger avantage pour le Néerlandais.

Ce dernier possède en effet à ce stade de la saison une victoire de plus que le Britannique (9 contre 8). Cela signifie donc qu'en cas d'égalité au terme de la course de Yas Marina, il serait sacré.

Le championnat pilotes avant Abu Dhabi

Pos. Pilote Pts 1 M. Verstappen 369.5 18 /2 25 /1 18 /2 19 /2 25 /1 - 26 /1 25 /1 26 /1 3 2 /9 12.5 /1 25 /1 2 18 /2 18 /2 25 /1 25 /1 20 19 /2 18 /2 - 2 L. Hamilton 369.5 25 /1 19 /2 25 /1 25 /1 7 /7 - 18 /2 19 /2 12 /4 27 18 /2 7.5 /3 19 /2 - 25 /1 10 /5 19 /2 18 /2 25 25 /1 26 /1 - 3 V. Bottas 218 16 /3 - 16 /3 15 /3 - - 12 /4 15 /3 18 /2 16 - - 15 /3 18 10 /5 26 /1 8 /6 - 18 - 15 /3 - 4 S. Pérez 190 10 /5 - 12 /4 10 /5 12 /4 25 /1 15 /3 12 /4 8 /6 - - - 4 /8 10 2 /9 15 /3 15 /3 15 /3 13 12 /4 - -

Les différents scénarios du titre pilotes

Si les deux pilotes terminent dans les points :

Celui qui termine devant l'autre est Champion

La seule exception est si Hamilton termine 9e et Verstappen 10e avec le meilleur tour ; dans ce cas, Verstappen serait Champion.

Cette saison, les deux pilotes ont terminé dans le top 10 d'une même course à 18 reprises et cela a tourné 10 fois à l'avantage de Verstappen.

Si seulement l'un des deux pilotes termine dans les points :

Il sera Champion dans tous les cas.

Cette saison, le cas où l'un des deux pilotes termine la course dans le top 10 et l'autre non ne s'est produit qu'une fois, à Silverstone, quand Hamilton a gagné alors que Verstappen avait abandonné à la suite de leur contact du premier tour.

Si les deux pilotes terminent hors des points ou abandonnent :

Verstappen sera Champion dans tous les cas.

Cette saison, ce cas de figure s'est produit à deux reprises : à Bakou, quand Verstappen a abandonné en raison d'une crevaison alors que Hamilton est parti à la faute lors du dernier départ, puis en Italie où les deux hommes se sont accrochés et ont abandonné.

Le championnat constructeurs avant Djeddah

Avec désormais 28 points d'avance sur Red Bull, Mercedes dispose d'une solide chance de huitième titre mondial consécutif. Attention toutefois : en cas d'égalité après la course, ce qui ne peut se faire que sans victoire de Mercedes, le titre tomberait entre les mains de Red Bull puisque la structure autrichienne compte plus de succès à ce jour (10 contre 9).

Pos. Équipe Pts 1 Mercedes 587.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36 27 18 43 25 41 - 2 Red Bull Racing 559.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33 40 40 33 31 18 -

Les différents scénarios du titre constructeurs

Mercedes sera titré dans tous les cas si :

Un seul de ses pilotes termine 1er ou 2e, qu'importe le résultat de l'autre

Ses deux pilotes inscrivent au moins 17 pts, qu'importe le résultat de Red Bull

Si Red Bull échoue à inscrire au moins 28 pts de plus que Mercedes.

Cette saison, Red Bull n'a marqué au moins 28 points de plus que Mercedes qu'à une seule reprise, à Monaco. Verstappen l'avait emporté et Sergio Pérez avait terminé quatrième (37 points au total) quand Mercedes voyait Hamilton finir septième avec le meilleur tour et Valtteri Bottas abandonner en raison d'un problème au stand (7 points au total).

Il est à noter que, sauf victoire avec double podium de McLaren et Bérézina pour la Scuderia, Ferrari semble avoir scellé le top 3. De même qu'Alpine pour la cinquième place, avec ses 29 unités d'avance sur AlphaTauri. De même que la structure italienne pour la sixième place, avec 43 points d'avance sur Aston Martin. Seulement 10 points séparent Williams et Alfa Romeo pour la huitième place, mais il semble improbable qu'Abu Dhabi offrent les conditions de course nécessaires à une remontée.