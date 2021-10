Verstappen handicapé par l'équilibre de la Red Bull en Turquie

À l'instar de Lewis Hamilton il y a 15 jours au Grand Prix de Russie, tout autre résultat qu'une victoire de Max Verstappen à Istanbul serait forcément décevant. Le Néerlandais n'aura en effet pas son rival pour le titre en travers du chemin, ce dernier étant d'ores et déjà assuré d'écoper d'une pénalité de dix places sur la grille de départ, et disposera d'une occasion de retrouver les commandes du championnat, avec éventuellement un petit matelas de points au passage.

Toutefois, le week-end du GP de Turquie n'a pas démarré idéalement. Certes, ce n'est pas la catastrophe dans les rangs de Red Bull, mais la RB16B habillée de blanc en hommage à Honda n'a pas donné satisfaction à Verstappen lors des premiers essais libres, en raison notamment d'un important sous-virage.

Quand il lui est demandé si les problèmes de stabilité se sont améliorés au fil de la dernière heure de roulage, il a répondu : "Pas vraiment. Nous avons essayé quelques trucs par rapport aux EL1, mais aussi les EL1 n'étaient pas super. Nous cherchons encore un peu ce qu'il faut faire. C'est un peu différent ici, nous n'avons pas beaucoup de données avec ce genre de voitures, donc il semble que nous allions devoir passer la soirée à essayer de faire un peu mieux, parce qu'aujourd'hui n'était pas la meilleure des journées."

Sur ce tracé qu'il qualifie de "très beau", le pilote au numéro 33 était ravi de retrouver des conditions de roulage "normales" après la parodie de l'an passé. Quant au rythme de Red Bull, il "espère qu'il va progresser, sinon ça ne semble pas très bon". Questionné sur la pénalité de Hamilton, il a rétorqué : "Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, et aujourd'hui ce n'était pas très bon. Nous allons travailler là-dessus."

Du côté de Christian Horner, le directeur de l'écurie met ce début d'épreuve difficile sur le compte de l'évolution de la piste auprès de Sky Sports F1. "Oui, on a un peu de déséquilibre. Je pense que le circuit est beaucoup plus adhérent qu'il ne l'était l'année dernière, et je crois que nous sommes un peu en dehors de la fenêtre avec Max au niveau des réglages, donc ça va être une nuit chargée, comme vous le savez, à travailler dur avec les ingénieurs et aussi à Milton Keynes."

"Je pense que [ça peut être rectifié], il s'agit juste de comprendre le problème. Nous savons que nous avons une bonne voiture, il s'agit juste d'entrer dans cette fenêtre et je ne pense pas que nous l'ayons atteinte aujourd'hui."