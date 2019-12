Heureux où il est, Verstappen veut "vraiment gagner avec Red Bull"

Alors qu'il pourrait constituer l'une des clés du prochain marché des transferts, Max Verstappen continue de jurer fidélité à Red Bull Racing pour la suite de sa carrière. S'il estime que son devoir de loyauté envers la structure qui l'a fait éclore est moindre aujourd'hui, il n'en reste pas moins convaincu de disposer du meilleur environnement possible à l'heure actuelle. Certes, le Néerlandais a déjà mis une certaine pression sur son écurie pour viser plus haut en 2020, mais sans proportions démesurées. Pour le moment.

"Je suis très heureux où je suis actuellement, et je veux vraiment gagner avec Red Bull", martèle Verstappen dans une interview accordée à Autocar. "Ils m'ont amené en Formule 1, donc il y avait une sorte de loyauté envers eux. Je pense que nous avons dépassé cette phase, mais je suis toujours heureux là où je suis. J'apprécie vraiment travailler avec eux, c'est un excellent groupe de personnes. Je me sens chez moi, et c'est aussi très important pour un pilote de se sentir apprécié. Tout le monde est vraiment motivé, alors je ne veux pas changer."

Victorieux à trois reprises en 2018, Verstappen en veut plus la saison prochaine pour ce qui sera la deuxième année de collaboration avec Honda. Il se dit "très confiant" tout en ayant conscience du travail qui attend Red Bull. Il n'en démord pas, le niveau et les résultats du début de saison seront absolument déterminants.

"Bien sûr, il peut y avoir de la pression quand on a une bonne voiture et que l'on débute bien la saison", rappelle-t-il. "Nous voulons gagner et nous sommes très concentrés là-dessus. Si, pendant la saison, nous nous battons pour des victoires, la pression augmentera, mais je pense que tout le monde chez Red Bull a suffisamment d'expérience pour faire avec. [...] Par rapport à Mercedes en fin de saison, notre moteur était bon. Ferrari reste la référence, mais nous devrons aussi améliorer la voiture. Sur ce plan, Mercedes est toujours très fort."