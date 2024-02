Verstappen : "Entre Horner et moi, c'est comme d'habitude"

Max Verstappen l'assure, ses relations avec son patron Christian Horner n'ont absolument pas évolué ces dernières semaines, alors qu'une enquête interne a été ouverte par Red Bull. Celle-ci vise le directeur de l'écurie de Milton Keynes après des accusations dont on ignore la teneur précise, formulées par une de ses collaboratrices.

Le Britannique dément formellement ce qui lui est reproché et a répondu une première fois la semaine dernière à l'avocat indépendant chargé de faire la lumière sur cette affaire. Malgré un avenir menacé à la tête de l'écurie, il était bel et bien présent jeudi soir à la présentation de la RB20 pour la saison 2024, que ce soit sur place ou dans les différents visuels associés à cet événement.

Christian Horner a reconnu d'inévitables "distractions" engendrées par cette affaire mais a aussi insisté sur une "équipe très soudée". Max Verstappen, lui, a tenu à se montrer très clair face à certaines rumeurs.

"C'est comme ça l'a toujours été, je peux vous le dire", insiste le triple Champion du monde en titre. "Je ne sais pas qui aime écrire ce genre de choses, mais entre Christian et moi, c'est comme d'habitude."

"De mon côté, je suis très concentré sur mes performances pour être prêt, en forme, préparé à piloter la voiture, discuter avec les ingénieurs de ce que l'on veut faire. Et puis, ma vie ne se résume pas à la F1. Quand je suis chez moi, je préfère ne pas trop penser à la F1 en dehors de mon entraînement planifié. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour moi en coulisses, sur ce que je veux faire à l'avenir, du côté des courses virtuelles aussi, donc je suis assez occupé quand je suis chez moi."

Sergio Pérez a lui aussi été interrogé sur l'incidence des récents événements, et le Mexicain tient un discours identique, doublé d'un soutien appuyé à un patron qu'il espère voir rester.

"On veut juste être en compétition, on est une équipe de course", rappelle-t-il. "On veut que toute l'équipe reste ensemble, parce que l'on a eu énormément de succès. Ce sera idéal pour que tout le monde reste uni et se concentre sur la course... On sait que Christian est un acteur majeur de notre organisation."

"Il est important que l'on se concentre tous sur ce que l'on doit faire. Et ce que l'on doit faire, c'est gagner des titres et faire progresser l'équipe autant que possible. Ce doit être l'objectif de chacun d'entre nous au sein de cette entreprise."