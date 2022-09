Verstappen : "Important de savourer" les succès actuels

En remportant son premier Grand Prix d'Italie, Max Verstappen s'est adjugé son cinquième succès consécutif et le 11e de la saison 2022. Le Néerlandais dispose désormais, au championnat pilotes, d'une avance de 116 points sur son premier rival, Charles Leclerc, ce qui lui donnera une première chance de deuxième titre mondial dès le prochain GP, à Singapour.

À six épreuves de la fin de la campagne, le pilote Red Bull Racing se rapproche également du record du plus grand nombre de victoires en une saison, qui est de 13 succès et est actuellement partagé par Michael Schumacher (qui a réalisé cela en 18 GP en 2004) et Sebastian Vettel (en 19 GP en 2013).

Interrogé sur ce qu'il ressent après avoir enchaîné les succès lors des dernières semaines, et notamment lors des trois derniers GP où il ne s'est jamais élancé plus haut que la septième place, Verstappen a déclaré : "C'est extraordinaire ce que nous vivons au sein de l'équipe."

"Nous réalisons une année incroyable, et il est important de le savourer aussi", a ajouté le Champion du monde en titre. "Je pense qu'on a eu beaucoup de défis différents sur des types de pistes différents et désormais la voiture semble vraiment fonctionner sur tous les circuits. Et oui, nous sommes extrêmement satisfaits."

Max Verstappen fête la victoire au GP d'Italie avec son équipe

Une saison à savourer d'autant plus qu'elle se déroule de façon bien différente du championnat précédent, marqué par une lutte serrée de bout en bout avec Lewis Hamilton et Mercedes, et remporté de justesse mais dans la polémique à Abu Dhabi l'an passé. Christian Horner, le directeur de Red Bull, avait d'ailleurs expliqué au moment de la trêve que "pas une once" de sa personne ne souhaitait que Ferrari offre une opposition plus solide.

Verstappen trouve en tout cas des similitudes entre sa dynamique actuelle et celle de sa dernière année en karting, même s'il souligne qu'il est "très différent au niveau des sensations" de pouvoir reproduire cela en Formule 1.

"À ce moment-là, votre objectif est la F1, donc bien sûr vous savourez ce que vous accomplissez, mais vous vous dites aussi qu'il y a encore un long chemin à parcourir avant d'arriver en Formule 1. C'est donc, en quelque sorte, une vague un peu différente d'excitation et de ressenti. Mais cette dernière année en karting était sympa aussi."

