Verstappen impressionné par le "souci du détail" de Honda

Après avoir mis fin à sa relation historique avec Renault, Red Bull s'est allié avec Honda à partir de 2019. La collaboration entre les deux structures a plutôt bien commencé puisqu'elle a débouché sur trois succès et neuf podiums en 21 GP, tous acquis par Max Verstappen. Même si l'écurie et son motoriste ont démarré la campagne en retrait et ont rattrapé une partie de leur retard à partir de l'été, cette saison de découverte a rassuré l'ensemble des parties prenantes sur la viabilité de ce partenariat, que ce soit en termes de performances ou de fiabilité.

Verstappen, particulièrement, a expliqué pour Motorsport.com qu'il était ravi de l'impact de Honda cette année, et pas seulement au niveau de ce qui se passe en piste. "Je pense que ça s'est très bien passé. Au début, on se demande toujours ce qu'ils vont apporter au fil de l'année, mais je pense qu'ils ont réalisé de vrais gros progrès. Ce qui était très important par rapport à ce que nous avions auparavant, c'était la fiabilité. Cette année, nous n'avons jamais abandonné [en course] sur un problème venant de Honda. Si vous voulez vous battre pour un Championnat du monde, c'est ce qu'il faut. Donc je suis très, très impressionné par la façon dont ils travaillent."

"J'aime vraiment travailler avec eux parce que ce sont des gens de peu de mots – et c'est exactement comme moi ! – mais très concentrés sur ce qu'ils ont à faire. J'apprécie vraiment, vraiment de travailler avec eux. Ils sont très professionnels. Ça concerne aussi la façon dont les câbles se connectent au moteur, les autocollants qui correspondent aux autres autocollants, pour ce qui est connecté au moteur, qui est ensuite connecté à [telle autre pièce]. Ce sont des petites choses, mais pour moi c'est important. C'est le détail, le souci du détail, qui est nécessaire."

Honda a utilisé un total de quatre spécifications moteur pendant la saison, une de plus que Ferrari et Mercedes, ce qui a entraîné des pénalités sur la grille pour ses pilotes, contraint d'aller au-delà de l'allocation d'unités de puissance autorisée par la réglementation. Mais le Néerlandais de 22 ans estime que cela en valait la peine, en matérialisant les progrès du motoriste.

"Surtout la Spec 4. Nous savions qu'il allait s'agir d'une grosse progression. Je demandais en permanence : 'Est-ce qu'on peut déjà l'avoir, est-ce qu'on peut déjà l'avoir ?' C'était un bon pas en avant. Ils continuent de travailler d'arrache-pied et d'apporter des améliorations, il n'y a aucune limite. Ils vont tout faire pour."