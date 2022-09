Verstappen pas inquiété par les temps de Ferrari aux essais

Vainqueurs lors des quatre dernières épreuves, Max Verstappen et Red Bull abordent le Grand Prix d'Italie en position de force. Le pilote néerlandais, confortablement installé en tête du championnat, sera certes pénalisé de cinq places sur la grille de départ en raison d'un changement de moteur mais pourra compter sur l'excellente vitesse de pointe de la RB18 pour remonter.

Toutefois, sur les longues lignes droites du circuit de Monza, ce sont les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz qui se sont emparées des premières places lors des séances d'essais libres du vendredi. Verstappen a ainsi été relégué à quatre dixièmes en EL1 et un peu plus d'un dixième en EL2.

Interrogé sur une éventuelle menace de la Scuderia pour la victoire, Verstappen a répondu : "[Ferrari] a l'air performants. Ça ne m'inquiète pas mais nous avons encore plusieurs choses à finaliser. Sur les longs relais, je pense que nous avons l'air assez performants, et c'est bien sûr le plus important pour la course."

"La voiture était assez bonne", a-t-il ajouté. "J'ai simplement essayé quelques trucs sur la voiture en EL1 et en EL2 pour comprendre si l'on pouvait mieux faire les choses. Certaines [choses] ont marché, d'autres non. Dans l'ensemble, des essais de longs relais, avec la petite pénalité que nous avons reçue bien sûr. Tout semble fonctionner assez bien."

Carlos Sainz devançant Max Verstappen en essais libres.

Verstappen ne sera pas le seul à reculer sur la grille. Plusieurs pilotes ont également reçu des pénalités, dont son coéquipier Sergio Pérez, Carlos Sainz et Lewis Hamilton. Si le premier a reçu dix places de pénalité, les deux autres seront dans l'obligation de s'élancer du fond de grille.

Leclerc sera donc le seul candidat crédible à la pole position, mais sans aucun doute Verstappen sera de la partie pour lui disputer la victoire. Il y a quelques semaines, le Néerlandais est parvenu à gagner 13 positions pour remporter le Grand Prix de Belgique.

"Il y a encore certaines choses que nous pouvons améliorer mais le circuit de Monza n'est pas comme celui de Spa", a-t-il rappelé. "[Ce sont deux circuits] à faible appui mais nous ne nous sommes jamais attendus à ce que [Monza] se passe comme Spa. Si nous pouvons trouver un moyen [d'être aussi performants qu'en Belgique], même si ce n'est que la moitié, alors je pense que nous avons de bonnes chances."

Propos recueillis par Ronald Vording