Verstappen n'a pas l'intention d'offrir une victoire à Pérez

Dans l'Histoire de la Formule 1, il est déjà arrivé de voir un pilote déjà couronné offrir une victoire à son coéquipier en fin de saison. C'est notamment survenu à plusieurs reprises chez Ferrari avec Michael Schumacher et un Rubens Barrichello qui était parfois contraint de s'effacer devant son chef de file plus tôt dans l'année ; on l'avait également vu avec Ayrton Senna et Gerhard Berger, telle une récompense de la fidélité d'un lieutenant.

Max Verstappen, lui, a été couronné à Suzuka, et Red Bull a remporté le titre des constructeurs à Austin. Il n'y a donc plus aucun enjeu, alors qu'il reste trois courses à disputer, dont le Grand Prix du Mexique ce week-end. Nul doute que le public sera acquis à la cause du régional de l'étape, Sergio Pérez, mais Verstappen n'a aucunement l'intention de faire un cadeau à son coéquipier.

"Nous voulons obtenir le meilleur résultat possible en équipe", déclare le Néerlandais sur Verstappen.com. "C'est la course à domicile de Checo, mais cela ne veut pas dire que nous allons faire des faveurs. Si nous faisons un doublé, tout le monde sera content. Checo est suffisamment bon pour gagner des courses par lui-même, et je suis sûr qu'il va faire du bon travail, car une course à domicile, c'est toujours exceptionnel."

Mexico est le second circuit où Verstappen a eu le plus de succès auparavant, avec trois victoires en 2017, 2018 et 2021, même si la pole position lui a toujours échappé sur cette piste. Cependant, le pilote Red Bull est loin de crier victoire : "Cette génération de monoplaces est très différente, et je m'attends à ce que Ferrari soit compétitif. Nous devons juste nous assurer d'avoir de bons réglages, alors nous aurons de bonnes chances de victoire. D'habitude, notre rythme de course est solide ; espérons pouvoir le montrer ce week-end."

Une chose est sûre : le travail de l'écurie est désormais tourné vers la saison 2023. "Bien sûr, nous voulons gagner. Nous avons une super voiture, espérons pouvoir en tirer le meilleur. Nous essayons aussi de continuer à apprendre des choses sur la voiture, choses que nous espérons pouvoir utiliser l'an prochain", conclut le double Champion du monde.