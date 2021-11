Verstappen : "On ne me fait jamais de cadeau"

Si Lewis Hamilton, vainqueur du premier Grand Prix du Qatar de Formule 1, a vécu une course particulièrement calme, celle de son dauphin Max Verstappen a été nettement plus agitée. Tout d'abord, le Néerlandais a appris à moins de deux heures du départ qu'il reculait de cinq positions sur la grille parce qu'il n'avait pas respecté le double drapeau jaune présenté à la fin des qualifications. Ensuite, il a dû se frayer un chemin dans les premières boucles et mettre la pression sur Hamilton pendant plus de 50 tours.

Et Verstappen s'en est admirablement bien sorti car en dépit du rythme supérieur de la W12 à Losail, le pilote Red Bull a vu l'arrivée en deuxième position tout en récupérant le point du meilleur tour. Une conclusion heureuse d'un week-end forcément entaché par sa pénalité. À ce sujet, le Néerlandais a révélé qu'il n'était "pas surpris" d'être pénalisé : dès l'ouverture de l'enquête, il était convaincu que les commissaires de la FIA n'allaient pas se montrer laxistes avec lui.

"Je le savais déjà, on ne me fait jamais de cadeau", a commenté le leader du championnat. "Une fois que j'ai su que je partais septième, j'étais très motivé par l'idée de remonter et c'est exactement ce que l'on a fait. On a pris un bon départ et après cinq tours, on était de nouveau deuxième. Après ça, j'ai essayé de garder un petit écart [avec Hamilton] pour qu'il ne puisse pas faire un arrêt supplémentaire. Ça a bien marché puisque j'ai fait le meilleur tour. Je suis clairement satisfait."

Alors que la saison touche à sa fin, Mercedes semble avoir repris l'avantage sur Red Bull. La marque à l'étoile a remporté les deux dernières courses, signant également les trois dernières pole positions. Durant le Grand Prix du Qatar, avant l'ultime arrêt de Verstappen pour chercher le point du meilleur tour, son retard sur Hamilton gravitait autour des huit secondes, bien qu'il n'ait jamais été en mesure de combler ce déficit.

Malgré un rythme inférieur au septuple Champion du monde, Verstappen est satisfait de sa performance du jour : "J'ai fait un arrêt en plus, donc l'écart [à l'arrivée] était forcément plus élevé qu'il ne l'était lors de la course, entre sept et huit secondes. Ce n'est pas si mal. Nous étions un peu trop lents, donc la course allait être difficile et il fallait simplement que nous restions concentrés. Il reste deux courses et des choses peuvent se passer, même après les qualifications, donc tout est encore possible."