Verstappen : "Ce n'est pas différent avec Leclerc"

Avec l'arrivée de Charles Leclerc chez Ferrari, et donc aux avant-postes, c'est une rivalité déjà ancienne qui s'est ravivée. Car malgré la jeunesse des deux protagonistes, le Monégasque et Max Verstappen n'ont pas attendu de se retrouver en Formule 1 pour s'affronter, les joutes en karting s'étant multipliées au début de leur parcours.

L'histoire de cette saison 2019 s'est écrite au gré de plusieurs duels opposant les deux hommes, parfois âpres, avec comme point d'orgue leur passe d'armes du Grand Prix d'Autriche dans les derniers tours, avec la victoire en jeu. Beaucoup y voient une rivalité toute désignée pour l'avenir, et Verstappen ne serait pas contre. Mais le pilote Red Bull l'assure : son attitude est la même avec tous ses concurrents, Leclerc compris. "Ce n'est pas différent des autres", promet-il dans une interview accordée à Autocar. "Je le connais depuis plus longtemps que les autres, et je cours contre lui depuis plus longtemps. C'est un grand pilote, un grand talent, et pour lui c'est une énorme opportunité d'être chez Ferrari. Je m'attends à me battre contre lui pendant longtemps, car nous sommes encore très jeunes."

Toujours dominateur et auréolé d'un sixième titre mondial, Lewis Hamilton s'est réjoui d'avoir eu à se confronter aux deux talents affamés que sont Verstappen et Leclerc. Charge à eux désormais de faire tôt ou tard vaciller le roi ! "C'est bien pour la F1 aussi d'avoir des jeunes qui arrivent et qui, je l'espère, prendront le dessus, car ça devient un peu ennuyeux de voir Lewis gagner", souligne Verstappen. "Nous devons essayer de changer ça avec tous les jeunes !"

"Lewis vieillit, il aura bientôt 35 ans, donc ça s'arrêtera à un moment donné", ajoute-t-il. "Mais ça dépend de l'équipe, sincèrement. Ça ne va pas dépendre de Lewis. Car si Mercedes continue à construire des voitures qui dominent, c'est sûr qu'il va gagner. Nous devons faire en sorte collectivement de pouvoir les battre. En Formule 1, on est très dépendant de la voiture."

"Tous les trois [Hamilton, Leclerc et Vettel] sont de grands pilotes, mais de différentes manières. Chacun a son propre style, et je n'ai pas dit que Lewis n'avait rien de particulier. C'est vraiment l'un des meilleurs pilotes de l'Histoire en Formule 1. Mais comme je l'ai dit auparavant, on est très dépendant de la voiture. Par exemple, si Fernando [Alonso] avait été dans cette voiture, il aurait gagné des titres. Parfois on a de la chance, parce que l'on rejoint une équipe et soudainement elle devient dominatrice, on gagne des championnats. Mais parfois, comme dans le cas de Fernando malheureusement, on va dans une équipe au mauvais moment et on ne gagne pas, mais ça ne veut pas dire que l'on n'est pas un bon pilote. J'ai le sentiment que Fernando est aussi l'un des meilleurs."