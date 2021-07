Verstappen : "Mercedes a vraiment un peu progressé"

Red Bull a beau avoir remporté les quatre derniers Grands Prix de Formule 1 en date, la marque au taureau va-t-elle récidiver ce weekend en Autriche ? Les performances de Mercedes ce vendredi, au Red Bull Ring, sèment le doute. En effet, lors de la deuxième séance d'essais libres, les Flèches d'Argent ont signé un doublé avec Lewis Hamilton en tête, le septuple Champion du monde devançant de deux dixièmes son coéquipier Valtteri Bottas et Max Verstappen.

"Ils ont l'air assez rapides avec ce composé tendre", confirme le Néerlandais à Sky Sports F1. "Je pense que de notre côté, ce run n'était pas parfait. Cependant, je me sentais bien dans la voiture, tout avait l'air assez bien. Il n'y a pas de vrai problème, nous devons simplement nous assurer d'avoir un petit peu plus de rythme en [pneus] tendres, car je pense que nous avons l'air bons en mediums, et sur les longs relais aussi nous avons l'air bien. En fin de compte, c'est le plus important."

"Je pense que ce sera serré. Ils ont vraiment un peu progressé. On verra demain en qualifications, mais bien sûr, le plus important est de faire durer ces composés plus tendres en course. Ce sera aussi un challenge."

Verstappen fait référence aux pneus apportés par Pirelli pour ce second Grand Prix consécutif sur le Red Bull Ring, lesquels sont un cran plus tendres : le composé C5 est mis à contribution ce week-end. Sergio Pérez peine justement à l'exploiter : il n'était que 11e des EL2, à près de huit dixièmes de son coéquipier.

"La journée a été dure, je n'étais pas complètement à l'aise dans la voiture avec les pneus les plus tendres", confie le Mexicain. "Je pense qu'il y a des analyses à faire de ce côté-là pour essayer de récupérer le rythme, que nous devrions être capables de trouver ce soir. Les longs relais sont plus prometteurs. Il y a vraiment beaucoup à voir et à comprendre concernant les pneus et mon équilibre."

Et chez Mercedes, que pense-t-on du rapport de force avec Red Bull ? Le directeur d'équipe Toto Wolff voit la situation s'inverser par rapport aux saisons précédentes, avec une unité de puissance Honda désormais plus compétitive que celle de Mercedes, et préfère ne pas crier victoire trop tôt. "Je suis prudemment optimiste", déclare Wolff à Sky. "Je vais probablement tenir le même discours que Red Bull pendant toutes ces années : je m'attends à ce qu'ils augmentent la puissance moteur demain. Mais nous avons progressé dans certains enchaînements de virages, et c'est encourageant."