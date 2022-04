Verstappen : Non, je n'ai rien à prouver après 2021

Alors qu'il aborde la manche d'ouverture de la saison 2022 de Formule 1 en tant que tenant du titre, Max Verstappen se trouve dans un paddock où le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 reste au cœur des discussions, alors que la FIA vient de publier son rapport sur cette épreuve où la non-application de deux points du Règlement Sportif par le directeur de course Michael Masi a probablement fait basculer le dénouement du championnat en faveur du Néerlandais.

Verstappen est toutefois prompt à rappeler qu'avec dix victoires, dix pole positions, 18 podiums et 652 tours en tête (soit près de 3000 kilomètres), ses performances en 2021 sont loin de laisser à désirer, lorsqu'il lui est demandé (avant la publication du rapport de la FIA) s'il doit faire ses preuves dans le contexte d'Abu Dhabi : "Non, j'ai fait mes preuves avec le plus de victoires, le plus de poles et le plus de tours menés. Les gens oublient ça. On dirait qu'ils ne regardent qu'Abu Dhabi, mais il n'y a pas qu'Abu Dhabi comme course dans une saison."

De là à reproduire de tels résultats en 2022, il y a un pas que Verstappen préfère ne pas franchir. Chamboulée par la nouvelle réglementation technique, la hiérarchie demeure relativement incertaine à quelques instants des qualifications du Grand Prix de Bahreïn.

"Si l'on regarde la saison dernière, même lors de cette saison, je pense que nous aurions pu avoir plus de victoires et même plus de poles. Mais il faut une voiture vraiment compétitive pour pouvoir faire ça", souligne le pilote Red Bull. "Ça va donc être vraiment difficile de réitérer quelque chose comme ça. Mais évidemment, on essaie toujours de faire mieux. J'espère que si nous avons à nouveau une voiture très compétitive, nous pourrons atteindre quelque chose de similaire."

Et s'il indiquait après son sacre en décembre dernier que tout titre mondial supplémentaire serait un "bonus", Verstappen n'en perd pas sa soif de victoire pour autant. "La motivation est la même, ou encore supérieure, car on veut continuer à gagner, on veut juste être aux avant-postes, n'est-ce pas ? Surtout après l'an dernier." Il conclut : "Quand on est petit, on rêve toujours d'être pilote de Formule 1 avec l'espoir de remporter un championnat un jour, mais je l'ai accompli. La pression de vouloir et d'avoir besoin de ça, je ne l'ai plus. Mais je veux quand même gagner des courses et autres. C'est pour ça que je suis là."

Propos recueillis par Ronald Vording