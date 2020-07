Verstappen : "Ce n'est pas encore un drame"

Troisième sur la grille de départ du Grand Prix d'Autriche, Max Verstappen se pose comme le principal concurrent des Mercedes, d'autant qu'il pourra miser sur une stratégie pneumatique différente en course. Néanmoins la demi-seconde qui le sépare de la pole position peut inquiéter, même si elle est peut-être exacerbée par un problème d'équilibre identifié sur la Red Bull.

Verstappen a en effet passé l'essentiel des essais libres à essayer de tirer le meilleur de la nouvelle philosophie introduite par l'équipe de Milton Keynes à l'avant de sa RB16. Lui seul utilisait ce nouveau concept d'aileron avant alors que l'équipe cherche encore à comprendre les différences entre cette version et celle utilisée par Alexander Albon. Ce travail n'est pas encore terminé, ce qui pourrait expliquer l'écart vu en qualifications avec Mercedes. "Je n'étais pas totalement satisfait de l'équilibre, car c'était bien dans certains virages mais pas dans d'autres", explique le pilote néerlandais. "Alors l'écart est peut-être un peu plus grand. Je pense quand même qu'une demi-seconde, c'est un écart raisonnable. Que peut-on dire ? Nous devons simplement travailler plus dur et essayer de le réduire."

Malgré ce constat qui pourrait être alarmant, Verstappen se veut plutôt confiant et estime que le package de la Red Bull n'a pas encore dévoilé toute l'étendue de ses capacités. "Bien sûr, ce n'est pas ce que nous voulons", concède-t-il quant au résultat du jour. "Mais je n'étais pas satisfait de l'équilibre général de la voiture. Dès que nous pourrons faire un peu mieux sur ce point, peut-être que ça paraîtra déjà un peu mieux. Je ne dis pas que nous les aurions battus, mais il faut voir. Il y a huit Grands Prix et il y aura un autre week-end ici. Nous allons apprendre beaucoup ce week-end et j'espère que nous pourrons faire mieux la semaine prochaine. Ce n'est pas encore un drame. Peut-être que c'est le cas aux Pays-Bas, mais je m'en fiche. Je me concentre uniquement sur l'équipe et sur moi-même."

"Rien à perdre" avec la stratégie

Comprenant vite le déficit de rythme par rapport à Mercedes ce samedi, Red Bull a jugé bon de tenter un pari stratégique. En parvenant à se qualifier en pneus mediums lors de la Q2, Verstappen sera le seul du top 10 à disposer de ces gommes pour le premier relais, quand ses concurrents directs seront en pneus tendres. Sachant que le mercure devrait encore gagner quelques degrés dimanche à Spielberg, il peut encore y avoir un coup à jouer.

"Ce sera intéressant", estime Verstappen. "Il va faire un peu plus chaud demain donc j'espère que ça jouera en notre faveur. Aujourd'hui, Mercedes était clairement à un autre niveau, malheureusement. Nous verrons ce que nous pouvons faire demain. L'an dernier, nous étions aussi un peu en retrait en qualifications, alors j'espère que ce sera un peu mieux en course. Je suis le seul avec des pneus différents parmi le top 10, je suis impatient. Nous n'avons rien à perdre, alors j'essaierai de leur rendre la vie aussi dure que possible."