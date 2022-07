Verstappen : On ne peut pas rivaliser avec Ferrari sur le sec

Max Verstappen a terminé les Essais Libres 2 du Grand Prix de Hongrie 2022 de F1 à une quatrième place rendue surtout inhabituelle par le fait que c'est une McLaren qui a pris position devant lui et dans le top 3, celle de Lando Norris, aux côtés des deux Ferrari. Pas de panique toutefois pour le leader du Championnat du monde, qui pointe à 0"283 de la meilleure marque de Charles Leclerc.

"[C'est] un peu difficile, comme prévu", a-t-il déclaré après la fin de journée. "Ici on essaie de trouver un équilibre entre la haute et la basse vitesse. Parfois ça marche un peu mieux, parfois c'est un peu plus difficile. Mais oui, [il y a] un peu de travail à faire."

De la marge de progression donc, comme souvent, mais tout de même un constat qui paraît d'ores et déjà clair pour le Néerlandais : le Hungaroring, par sa nature, semble mieux convenir à la Ferrari F1-75 qu'à la Red Bull RB18. "Oui, je pense qu'ils sont un peu en avance sur nous et je pense qu'il sera difficile pour nous de les battre", a ajouté le Champion du monde 2021. "Mais je crois que ce soir, vous savez, nous allons essayer de réduire l'écart autant que possible et voir ce que la météo nous réservera demain."

Effectivement, si les conditions chaudes et ensoleillées ont accueilli le premier jour de compétition, le temps devrait être bien plus humide ce samedi. Et c'est peut-être ce qui peut donner un coup de pouce bienvenu aux pilotes de la marque autrichienne : "Eh bien, je pense que sur le sec nous ne pouvons pas rivaliser, alors peut-être que sous la pluie nous le pourrons, qui sait ?"

Quand au point de savoir si la présence des deux McLaren dans le top 5 est une surprise, Verstappen préfère attendre les séances qui comptent et se concentrer sur ses adversaires directs : "Je veux dire, encore une fois, nous verrons demain ou pendant la course. Ils semblaient évidemment compétitifs, mais bien sûr, notre principale cible est Ferrari."