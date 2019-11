Verstappen perd sa pole position à Mexico

Convoqué par les commissaires du Grand Prix du Mexique à l'issue de la séance de qualifications, Max Verstappen a perdu le bénéfice de sa pole position. Pour ne pas avoir ralenti dans son dernier tour lancé, alors qu'un drapeau jaune était brandi dans le dernier virage suite à l'accident de Valtteri Bottas, le Néerlandais a été sanctionné d'une pénalité de trois places.

Dimanche, il devra donc s'élancer depuis la quatrième position, tandis que la pole position revient à Charles Leclerc. Sebastian Vettel partira deuxième et Lewis Hamilton troisième.

Dans un premier temps, aucune enquête n'avait été ouverte à l'encontre du Néerlandais, mais il a lui-même reconnu lors de la conférence de presse après la séance ne pas avoir ralenti sous drapeau jaune. Cela lui a permis d'améliorer son chrono, même si celui réalisé lors de la tentative précédente lui aurait également garanti la pole position.

"Le pilote de la voiture #33 a reconnu qu'il était conscient de l'accident de la voiture #77, qu'il avait vu la voiture à gauche de la piste, mais qu'il n'était pas conscient du drapeau jaune agité", précisent les commissaires dans leur rapport. "Il a également admis ne pas avoir réduit sa vitesse dans le secteur sous drapeau jaune."

"Les commissaires ont vu sur les images embarquées de la voiture #33 que le drapeau jaune agité était clairement visible et suffisamment bien brandi. Le pilote qui le précédait (voiture #5) a significativement réduit sa vitesse, conformément au règlement. Tenant compte de toutes les preuves évidentes et des déclarations du pilote, les commissaires le sanctionnent d'une pénalité de trois places sur la grille de départ et de deux points de pénalité."

