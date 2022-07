Verstappen : Perdre Spa-Francorchamps serait "vraiment dommage"

La popularité grandissante de la Formule 1 est certes une bonne nouvelle pour les organisateurs de Grand Prix puisque les tribunes se remplissent, toutefois elle menace aussi certains d'entre eux. De plus en plus de destinations manifestent leur intérêt pour la catégorie reine du sport automobile et Liberty Media, détenteur des droits commerciaux du championnat et responsable du calendrier, cherche à augmenter le nombre de courses. Mais la limite de 25 courses par an force Liberty à faire des choix et à renoncer à des Grands Prix.

Ainsi, ce sont les épreuves en Europe et celles qui paient le moins pour être en F1 qui sont directement menacées. Le Grand Prix de Belgique en a conscience, et ses organisateurs ont investi dans les installations et se sont engagés à améliorer l'offre pour les fans afin de conclure un nouveau contrat avec la FOM, l'actuel prenant fin cette année.

Max Verstappen, dont la mère est Belge, est l'un des nombreux amoureux de Spa-Francorchamps. Le pilote Red Bull espère donc qu'il conservera sa place au calendrier : "Ce serait vraiment dommage de perdre Spa. C'est mon circuit préféré et ils ont aussi récemment changé les dégagements. Je pense que c'est tout simplement un circuit incroyable dans une voiture de F1, n'importe quelle voiture pour être honnête, avec tous les virages rapides et sa fluidité en général."

L'"armée orange" de Verstappen est toujours au rendez-vous à Spa

Outre Spa, il a aussi été question de l'avenir des Grands Prix de France et de Monaco. Pour ces pistes, l'alternance pourrait être une solution, bien que le GP de Belgique n'y soit pas favorable pour le moment. Carlos Sainz ne voit pas d'autres alternatives néanmoins.

"Je pense qu'il y a un compromis à trouver parce qu'au final, nous aimons tous aller en France, à Spa, mais en même temps [la F1] se développe énormément", explique le pilote Ferrari. "J'imagine qu'il y a beaucoup de nouveaux endroits qui paient assez cher pour faire partie de la F1. Et d'un point de vue commercial, c'est difficile de leur dire non."

"Je pense que le meilleur compromis serait de faire une rotation. Je comprends que la France ou Spa ne peuvent peut-être pas se permettre de figurer au calendrier chaque année mais j'espère qu'au moins tous les deux ou trois ans nous pourrons visiter Spa dans une F1. J'espère simplement que même si Vegas, l'Afrique du Sud, peu importe, arrivent, nous pourrons toujours revenir en France ou à Spa de temps en temps pour continuer à profiter de ce genre de circuits."