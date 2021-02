Verstappen et Pérez pas totalement emballés par les courses sprint

La Formule 1 envisage l'introduction de courses sprint le samedi lors de trois Grands Prix de la saison 2021. Ces courses de 100 km, qui seraient précédées par des qualifications organisées le vendredi selon le format actuel, serviraient ensuite à établir la grille de départ de la course du dimanche. Ce projet a reçu un "soutien important" de la part des écuries lors de la dernière Commission F1 et le travail est en cours pour affiner la formule.

Les responsables ont identifié trois épreuves (Canada, Italie et Brésil) pour tester ces courses sprint. Si les dirigeants de la discipline sont grandement favorables, les pilotes ont réservé un accueil plus mitigé à cette mesure, à l'image du duo Red Bull Racing, composé de Max Verstappen et Sergio Pérez.

"Je pense juste que nous devons faire attention à ne pas perdre l'ADN de la Formule 1", a déclaré le Mexicain quand Motorsport.com lui a demandé son avis sur le projet. "Je pense que c'est une ligne très fine. C'est un peu risqué. Je suis ouvert à ce projet. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre, comment cela va changer le format en Formule 1 une fois que nous l'aurons fait. Pour moi, la chose la plus importante est que la F1 garde son ADN."

Une prudence partagée par Verstappen, qui estime que si les pilotes pouvaient déjà se battre plus facilement en piste au sein d'une hiérarchie plus resserrée, il n'y aurait pas besoin d'implémenter ce genre de solution. "Il ne s'agit pas nécessairement d'avoir plus de [temps de] course [pendant un week-end]", a-t-il commencé.

"J'aime assez faire une course d'une heure et demie, car si nous avions de bonnes voitures avec lesquelles on pourrait se battre en étant plus proches et que plus d'équipes étaient capables de jouer la victoire, il n'y aurait pas besoin des courses sprint. Je pense que nous n'avons pas vraiment besoin de modifier autant tout le programme. Nous devons juste nous assurer que l'on puisse se battre pour la victoire."

Le groupe de travail mis en place pour travailler sur le sujet doit rendre ses conclusions à la FIA et à la F1 dans les semaines à venir, avec une décision attendue avant le début de la saison, à Bahreïn, fin mars.