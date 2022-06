Verstappen ou Pérez, Red Bull se moque de qui peut gagner le titre

Vainqueur du GP de Monaco après un début de saison convaincant au volant de la Red Bull RB18, Sergio Pérez est troisième du classement pilotes à 15 points de son équipier et leader Max Verstappen et à six points de Charles Leclerc.

Alors que lors du GP d'Espagne, il a été demandé à deux reprises au Mexicain de s'effacer au profit du Néerlandais, dans un rôle qui n'était pas sans rappeler celui de sa fin de saison l'an passé, la question se pose désormais de savoir si Pérez sera autorisé à être un véritable adversaire au Champion du monde en titre.

Cela dans un contexte où les nouvelles monoplaces issues de la réglementation technique semblent être plus adaptées au style de Pérez, qui a également eu une année complète pour s'acclimater à son écurie. Aussi, ses performances en général sont bien plus proches de celles de Verstappen depuis le début de la campagne, notamment en qualifications.

Alors que le natif de Guadalajara est désormais lié jusqu'en 2024 à Red Bull, Christian Horner assure que l'écurie qu'il dirige n'a aucune préférence concernant l'identité du pilote qui pourrait remporter le titre. "Peu importe lequel des deux est Champion du monde", a assuré le responsable de l'écurie autrichienne.

Sergio Pérez et Max Verstappen sur le podium du GP de Monaco

"Bien sûr, le titre constructeurs est très important. Mais que ce soit Max ou Checo, ce sont tous les deux des pilotes Red Bull, et ils ont tous les deux la même chance. Bien sûr, c'est une longue, longue saison, et il y aura des hauts et des bas. Mais c'est génial d'avoir ces deux pilotes au sommet de la hiérarchie."

"Checo est dans la forme de sa carrière, il fait un excellent travail. Et ce n'est pas un cas isolé. Je veux dire, nous avons vu sa pole position à Djeddah. Et il est vraiment dans une grande forme. Donc c'est fantastique pour nous. Mais nous avons besoin que les deux pilotes travaillent ensemble comme ils le font."

"Parce que Ferrari avait la voiture la plus rapide, assurément en qualifications, et on ne savait pas si ça serait le cas en course, mais ce sont des adversaires de taille, et nous devons travailler collectivement pour nous assurer que nos deux pilotes les devancent."

Interrogé par Motorsport.com pour savoir si Pérez avait quelque chose à prouver avant d'arriver à Monaco, Horner a répondu : "Il a toujours aimé ce circuit. Je me souviens de l'époque où il pilotait pour moi [en GP2] ici, il a toujours été très fort sur ce circuit, et particulièrement sur le suivant en Azerbaïdjan."

"Nous avons discuté immédiatement après la course de Barcelone, et il n'y avait absolument aucun problème. Il a compris très clairement ce qui se passait, je pense qu'il est dans un excellent contexte en ce moment, sa confiance est élevée, il pilote très bien. Et la différence de temps entre Max et lui est beaucoup, beaucoup plus faible."