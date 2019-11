Verstappen élu "Pilote du Jour" du GP du Brésil 2019

Auteur de la pole, Max Verstappen n'a pas tremblé au départ et s'est solidement positionné en tête. Victime d'un undercut de Lewis Hamilton lors du premier arrêt, il a immédiatement repris l'avantage, avant de s'échapper de nouveau. Par la suite, quand Hamilton a pris le pari de ne pas rentrer lors du premier Safety Car, il n'a à nouveau pas attendu longtemps pour reprendre les commandes, cette fois armé de pneus plus performants et plus frais. Par la suite, il a géré la dernière relance du mieux possible pour finalement signer la victoire.

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2019

Grand Prix Pilote du Jour Australie Valtteri Bottas Bahreïn Charles Leclerc Chine Alexander Albon Azerbaïdjan Charles Leclerc Espagne Max Verstappen Monaco Max Verstappen Canada Sebastian Vettel France Lando Norris Autriche Max Verstappen Grande-Bretagne Charles Leclerc Allemagne Max Verstappen Hongrie Max Verstappen Belgique Lando Norris Italie Charles Leclerc Singapour Sebastian Vettel Russie Sebastian Vettel Japon Valtteri Bottas Mexique Max Verstappen États-Unis Max Verstappen Brésil Max Verstappen

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)