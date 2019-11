Verstappen élu "Pilote du Jour" du GP du Mexique 2019

Après un départ mouvementé lors duquel il est entré en contact avec Lewis Hamilton dans le second virage, Max Verstappen a eu maille à partir avec Valtteri Bottas par la suite, lutte dans laquelle il a crevé et a dû repasser par les stands dès la fin du huitième tour. En dépit des dommages sur sa voiture et du temps perdu, il est remonté progressivement au sixième rang, à moins d'un tour du vainqueur.

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2019

Grand Prix Pilote du Jour Australie Valtteri Bottas Bahreïn Charles Leclerc Chine Alexander Albon Azerbaïdjan Charles Leclerc Espagne Max Verstappen Monaco Max Verstappen Canada Sebastian Vettel France Lando Norris Autriche Max Verstappen Grande-Bretagne Charles Leclerc Allemagne Max Verstappen Hongrie Max Verstappen Belgique Lando Norris Italie Charles Leclerc Singapour Sebastian Vettel Russie Sebastian Vettel Japon Valtteri Bottas Mexique Max Verstappen

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)