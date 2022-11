Verstappen n'avait pas assez de pneus durs pour faire deux arrêts

C'est avec une nouvelle démonstration que Max Verstappen a conclu la saison 2022. Le pilote Red Bull, qui a décroché sa deuxième couronne mondiale et battu le record de victoires dans une année, a porté la marque à 15 succès après avoir franchi la ligne d'arrivée du Grand Prix d'Abu Dhabi en première position.

Si le spectacle proposé à Yas Marina n'était pas aussi grandiose qu'en 2021, les différents choix stratégiques effectués par les équipes ont ajouté un peu de piment, en aidant notamment Charles Leclerc à s'emparer de la deuxième place et du titre honorifique de vice-Champion du monde.

Tout comme Leclerc, Verstappen ne s'est arrêté qu'une seule fois. Cependant, le Néerlandais n'avait pas vraiment le choix puisqu'il ne disposait d'aucun jeu de pneus durs supplémentaire.

"Je savais que si je voulais faire deux arrêts, cela aurait dû être un compromis parce que je n'avais pas deux trains de pneus durs [utilisables]", a-t-il indiqué en conférence de presse. "Donc mon objectif a toujours été de m'assurer que la stratégie à un arrêt allait fonctionner."

"Au début, nous avions un très bon rythme avec les pneus mediums, seuls les derniers tours avec cette gomme ont été un peu délicats mais je devais atteindre un certain nombre de tours [avant de m'arrêter]. Je pense que nous avons bien réussi à prolonger ce relais. Une fois que nous avons chaussé les pneus durs, je les ai bien gérés parce que nous avions une bonne avance [sur les poursuivants]."

L'unique arrêt au stand de Verstappen est survenu après un relais de 20 tours en pneus mediums. Le pilote Red Bull a ensuite enchaîné 38 boucles sur le train de gommes dures.

"À un moment, je voulais rouler un petit peu plus vite mais nous n'étions pas encore sûrs que les pneus allaient tenir pour le restant de la course", a ajouté Verstappen. "Il y avait donc un peu de gestion qui est entrée en jeu. Mais j'ai ensuite atteint un point de bascule où la stratégie à deux arrêts n'allaient plus fonctionner. Heureusement, à ce moment-là, les pneus étaient très bons et j'ai pu poursuivre jusqu'à la fin."

La victoire de Verstappen et Red Bull à Abu Dhabi tranche avec la prestation du Grand Prix de São Paulo, le week-end dernier, puisqu'à Interlagos, le rythme des RB18 avait été inférieur à celui des Mercedes et Ferrari. "C'est un week-end complètement différent. Nous avons eu de grandes difficultés au Brésil mais nous avons compris ce qui n'avait pas fonctionné. Dès le début [à Abu Dhabi], nous avons été compétitifs", a-t-il résumé.