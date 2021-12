Verstappen : "Notre position finale m'importe peu"

Mercedes a certes eu l'avantage lors des deux derniers Grands Prix, avec deux victoires de Lewis Hamilton aux Grands Prix de São Paulo et du Qatar, mais Max Verstappen tient bon au sommet du classement général. Le Néerlandais jouit d'une avance de huit points sur son rival et les opportunités pour combler ce retard commencent à se faire rare. Dès ce week-end, en Arabie saoudite, Verstappen a même la possibilité de remporter le titre, ce qui serait son premier en monoplace.

Les enjeux sont donc élevés à Djeddah, un circuit que les pilotes découvrent, mais le représentant de Red Bull aborde ce week-end comme n'importe quel autre cette saison.

"Il n'y a rien qui change, je fais les mêmes choses que d'habitude", a-t-il indiqué au sujet de sa préparation lors de la conférence de presse du jeudi. "[Djeddah] est un nouveau circuit donc, tout d'abord, il faut apprendre et voir ce qui se passe en Essais Libres 1. Pour le reste, je me concentre simplement sur le week-end pour essayer d'être le plus performant possible."

"Nous sommes très motivés et un circuit comme celui-ci crée de nouvelles opportunités différentes pour tout le monde, pas seulement pour nous. Bien sûr, j'espère que ce sera un week-end passionnant et j'espère que nous serons compétitifs. Mais il est encore trop tôt pour le dire."

Avec neuf victoires, Max Verstappen a remporté le plus de courses cette saison

Un titre de Verstappen serait un évènement pour plusieurs raisons, l'une des plus évidentes étant la fin du règne de Mercedes sur la Formule 1 : depuis 2014, le constructeur allemand et ses pilotes ont remporté tous les titres en jeu et n'ont laissé que des miettes à leur concurrent, dont Red Bull. L'écurie au taureau rouge a terminé à la deuxième place du championnat l'an passé mais, en dépit de la stabilité réglementaire, a renversé la vapeur en 2021 en gagnant plus de courses que Mercedes.

Les performances en hausse de son équipe comblent Verstappen, et le Néerlandais est si heureux de voir Red Bull de retour au premier plan qu'il ne considère pas le titre comme un but ultime.

"Ça a été une super année pour nous, nous avons vécu beaucoup de bons moments", a-t-il poursuivi. "La saison [2020] a été très ennuyeuse pour moi parce que j'étais tout le temps troisième. Il ne se passait pas grand-chose. Bien sûr, ce n'est pas la façon dont vous aimez courir mais cela arrive parfois lorsqu'une équipe domine. C'est pourquoi je pense que nous avons vraiment bien progressé cette année, nous avons bien amélioré la voiture. Être dans la lutte pour le titre jusqu'à la fin est très impressionnant, je vais continuer à en profiter dans les deux dernières courses. Notre position finale m'importe peu car nous avons réalisé une excellente saison."