Verstappen a poussé De Vries à appeler Marko après Monza

Ce week-end du Grand Prix du Japon a permis de compléter le puzzle de la grille 2023 en Formule 1, puisque la manche de Suzuka a été marquée samedi matin par l'officialisation du départ de Pierre Gasly chez Alpine et de l'arrivée de Nyck de Vries chez AlphaTauri. À 27 ans, le Néerlandais entre dans le giron Red Bull après un parcours peu commun mais a séduit les dirigeants autrichiens, en quête d'une solution après l'échec du dossier Colton Herta.

Pour Nyck de Vries, l'accélérateur de particules aura clairement été sa pige magistralement réussie au Grand Prix d'Italie le mois dernier, quand il a remplacé au pied levé Alexander Albon chez Williams, avec des points à la clé. Il y aura aussi eu l'entraide néerlandaise, puisque Max Verstappen, à son niveau, a sans doute contribué à précipiter les évènements en poussant la future recrue de Faenza à faire franchement acte de candidature.

"Bien sûr, je le savais déjà, mais oui, c'est évidemment incroyable pour lui, il fait tous les efforts depuis longtemps", confie Max Verstappen. "Avoir enfin cette opportunité est formidable pour lui. Je crois aussi qu'après Monza, il n'y avait plus de discussion, je crois. Helmut [Marko, conseiller spécial de Red Bull] est quelqu'un qui, quand il aime quelque chose, est assez audacieux pour aller jusqu'à le mettre dans la voiture, non ? Alors que d'autres équipes sont peut-être un peu plus prudentes."

"C'est une grande nouvelle. Nous sommes aussi de bons amis. On a dîné ensemble le lendemain de Monza, et je lui ai dit de l'appeler, qu'on ne savait jamais ce qui pouvait se passer. C'était aussi le bon moment pour l'appeler. Helmut est probablement encore dans l'excitation le lundi, au lendemain de la course. Tout s'est bien passé et je suis très heureux pour lui."

"Une décision facile" selon Franz Tost

Franz Tost se réjouit du recrutement de Nyck de Vries.

Dans les jours qui ont suivi le Grand Prix d'Italie, Nyck de Vries s'est rendu en Autriche pour rencontrer Helmut Marko et, très vite, tout s'est mis en place pour aller vers un accord parallèlement à la sortie préparée de Pierre Gasly pour rejoindre Alpine. Futur patron du Néerlandais chez AlphaTauri, Franz Tost confirme que la performance de Monza a pesé lourd.

"Ça a eu une grande influence, car ça a démontré son potentiel", précise-t-il. "Il a fait une course fantastique, n'a pas commis d'erreur, et c'était donc une décision facile de le prendre. Monza a été important, mais ça n'a pas été une révélation, parce que Nyck était dans le viseur avant. Avec les circonstances particulières d'autres pilotes quittant leur équipe, Red Bull a aussi décidé de ne pas prendre Pierre Gasly à partir de 2024, et tous ces éléments réunis ont conduit à la décision selon laquelle Nyck de Vries était la meilleure option, et qu'il s'intégrera bien dans l'équipe."

"Je connais son histoire, je l'ai vu en karting, il a gagné le championnat d'Europe en 2010 et 2011, puis il a eu beaucoup de succès dans les catégories où il a couru. Il a gagné en Formule Renault [2.0], en Formule 2, en Formule E également, et je pense que c'est un pilote très talentueux qui mérite d'être en Formule 1. On a vraiment hâte de le voir dans notre voiture."

Lire aussi : Le point sur les transferts F1 après les annonces Gasly/De Vries