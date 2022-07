Verstappen prédit une course "serrée" face à Ferrari

Max Verstappen a certes obtenu le meilleur temps en qualifications puis la victoire lors du sprint, mais ce n'est peut-être pas suffisant pour parier sur une victoire du pilote Red Bull au Grand Prix d'Autriche. Les adversaires du Néerlandais, à savoir Charles Leclerc et Carlos Sainz, se sont montrés performants depuis le début du week-end : les deux hommes ont échoué à lui ravir la pole position pour moins d'un dixième le vendredi et, le samedi, Leclerc a franchi la ligne d'arrivée une seconde et demie après Verstappen mais en prenant le meilleur tour.

Verstappen a estimé qu'il ne devait son salut dans le sprint qu'à la bagarre dans laquelle se sont retrouvés les pilotes Ferrari dans les premiers tours et qui a permis au Néerlandais de prendre deux secondes d'avance.

"[Les pilotes Ferrari] se sont un peu battus au début de la course, donc j'ai pu creuser l'écart et le contrôler, mais on pouvait voir que vers la fin de course, nous étions très proches en termes de rythme", a commenté le Champion du monde en titre. "Je m'attends à ce que la course soit serrée demain. Il y a encore plusieurs choses sur lesquelles il faut se pencher pour [dimanche] mais dans l'ensemble, la voiture a été très performante, donc c'est toujours positif."

Christian Horner, le directeur d'équipe, a ajouté : "C'était génial de signer la pole [vendredi], de remporter la victoire dans la course sprint et de conserver [la première place] pour la course [de dimanche]. Max a beaucoup sollicité les pneus pour s'échapper du DRS, c'était un relais assez long et Ferrari a préservé les pneus, mais c'était la stratégie que nous avions choisie. Ce sera une course fascinante [dimanche], on peut voir que les Ferrari sont rapides donc nous avons besoin d'un autre bon départ, d'un bon premier tour et de garder la tête baissée."

Les équipes ont bénéficié de deux séances d'essais pour analyser les pneus tendres et mediums. Les gommes dures ont été laissées au garage, elles devraient néanmoins faire leur apparition en course. En conséquence, Verstappen a estimé qu'une bonne gestion de la stratégie serait capitale.

"Nous aurons aussi les pneus durs donc ce sera intéressant de voir leur comportement pendant la course. Il sera très important de prendre de bonnes décisions sur la stratégie, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ce ne sera pas simple mais j'ai hâte", a-t-il conclu.