Verstappen : Quelque chose ne fonctionne pas chez Red Bull

Red Bull était vu comme le principal adversaire de Mercedes avant la troisième manche de la saison en Hongrie, mais Max Verstappen n'a pu atteindre que la quatrième ligne de la grille, derrière les pilotes Mercedes, Racing Point et Ferrari, et à 1"4 de la pole position.

Le Néerlandais avait déjà admis hier qu'il y avait "beaucoup de travail" à faire chez Red Bull après les essais libres du vendredi, ce qui a poussé l'équipe à enfreindre le couvre-feu pour travailler sur la RB16, et il n'a pas hésité à qualifier la prestation de son team de "décevante" après les qualifications.

"Je ne sais pas pourquoi, mais il y a clairement quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport à l'an dernier notamment, où nous avions un très bon équilibre ici", a déclaré Verstappen à Sky Sports F1. "Mais l'ensemble du week-end a été difficile et c'est difficile à comprendre."

"Nous avons essayé beaucoup de choses mais ça n'a pas vraiment fonctionné, donc c'était une qualification décevante. Les performances sont proches [entre les équipes] mais nous devrons voir ce qu'il en est [en course], nous ne partirons pas avec les meilleurs pneus, mais c'est comme ça. J'essaierai de faire au mieux et voir où je finirai, mais ce n'est pas simple de dépasser ici."

Son équipier, Alex Albon, a encore plus souffert d'un manque d'équilibre ce samedi, en étant éliminé en Q2 après une lointaine 13e place et des plaintes exprimées ouvertement quant à de possibles dommages sur son aileron avant. Il juge toutefois que les problèmes ne sont pas isolés et veut en parler avec son équipe pour essayer de progresser.

"C'était un peu tout, je n'ai évidemment pas fait un tour excellent non plus, mais nous avions un autre tour pour essayer de corriger quelques choses, mais rien de crucial pour être honnête", a reconnu Albon auprès de Sky Sports F1. "Nous avons besoin de nous asseoir avec l'équipe et de discuter pour être mieux préparés pour la prochaine fois. Ca allait [mieux] en EL3, pas beaucoup mieux en qualifications, donc je dois comprendre mieux les choses."