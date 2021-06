Verstappen : "La prochaine fois, je vais distribuer des photos !"

Auteur de la pole position du Grand Prix de Styrie ce samedi à Spielberg, Max Verstappen a confirmé la très bonne séquence dans laquelle se trouvent son écurie et lui. Après avoir pris les rênes du classement général il y a quelques semaines puis avoir accentué l'avance acquise, aussi bien chez les pilotes que chez les constructeurs, le tandem est à nouveau bien placé dans son affrontement face à Mercedes.

Un duel qui est également marqué par des joutes verbales de plus en plus fréquentes, et ce n'est pas le Néerlandais qui s'est privé d'ajouter de l'huile sur le feu. Au Paul Ricard la semaine dernière lors du Grand Prix de France, Lewis Hamilton a plusieurs fois fait allusion à la vitesse de pointe de Red Bull, alors que l'écurie de Milton Keynes utilisait un moteur Honda tout neuf. Neuf mais de la même spécification que le précédent, les unités de puissance étant réglementairement gelées, à l'exception de corrections liées à la fiabilité. Le clan autrichien y a donc perçu des sous-entendus peu appréciés, Christian Horner se disant même "déconcerté" devant toutes ces remarques.

Il ne fallait pas plus qu'une nouvelle question sur les performances du bloc Honda dans les montagnes styriennes pour que Max Verstappen saisisse l'occasion de répondre avec mordant, rappelant que sa RB16B était surtout configurée avec un aileron moins chargé en appui que celui des Mercedes.

"Je crois que la prochaine fois, je vais apporter des photos des différences de l'aileron arrière que nous utilisons, et je les distribuerai à chaque journaliste", a-t-il répliqué avec aplomb. "Car on me pose ces questions depuis deux ou trois semaines maintenant, sur le fait que nous sommes vraiment rapides en ligne droite, et oui, nous le sommes. Mais regardez notre aileron arrière. Je ne crois pas que ce soit exactement le même."

"Bien sûr, Honda a fait un excellent boulot par rapport à l'an dernier. Mais entre le premier moteur et celui que nous avons maintenant dans la voiture, il n'y a que des améliorations liées à la fiabilité, et aucun avantage clair en puissance pure. Alors je vais allumer mon imprimante la prochaine fois, et je vais distribuer des photos."

Sur le circuit maison de Red Bull, Verstappen a devancé les deux Mercedes de deux dixièmes en qualifications ce samedi, au volant d'une monoplace particulièrement à l'aise dans les lignes droites du tracé. Et après cette séance, Hamilton a une nouvelle fois souligné l'avantage de ses concurrents dans ce domaine.

"Ils ont encore de la vitesse de pointe ce week-end, et c'est difficile pour nous d'y faire face", assure le Britannique. "Mais je suis vraiment fier de mon équipe, qui continue à redoubler d'efforts et ne laisse rien au hasard."