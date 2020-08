Pour Verstappen, faire la Q2 en durs était une évidence

Pour ce Grand Prix du 70e Anniversaire à Silverstone, Max Verstappen sera le seul pilote du top 10 à prendre le départ en pneus durs. La réglementation impose aux concurrents qualifiés en Q3 de s'élancer avec les gommes utilisées pour réaliser leur meilleur temps en Q2, et la plupart sont souvent contraints d'opter pour les enveloppes les plus tendres afin d'assurer leur place dans le top 10.

Cependant, la gamme proposée par Pirelli ce week-end est un cran plus tendre que pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, et si presque tous les concurrents ont privilégié les mediums lors de cette deuxième phase, Verstappen a pour sa part opté pour les gommes dures – avec succès, puisqu'il a signé une neuvième place synonyme de passage en Q3. Ce choix pourrait payer lors d'une course où l'usure des gommes devrait être un facteur majeur, même si le manque d'adhérence au départ sera un handicap.

"J'avais très envie d'utiliser ce pneu car les composés sont déjà plus tendres", explique le pilote Red Bull Racing. "Nous ne pouvons donc pas utiliser le dur que nous avions la semaine dernière, qui était à mon avis un très bon pneu. J'ai donc souhaité choisir l'option la plus dure que nous ayons ce week-end, car en somme, le tendre de cette semaine se désagrège. Ce n'était donc pas une option. On le voyait pour tout le monde. Et le medium est le tendre de la semaine dernière, qui n'était pas non plus un pneu génial ; les pilotes aux avant-postes ne voulaient déjà pas se qualifier avec. Alors pourquoi me qualifierais-je avec maintenant, alors que la piste est encore plus chaude ? Il s'agissait juste de passer en Q3."

"Demain, peut-être que le départ sera un peu plus délicat, mais nous sommes parvenus à tenir la semaine dernière avec quelques pilotes équipés du composé plus tendre derrière moi. Je pense donc que ça ira."

Par la suite, Verstappen a pris la quatrième place de la Q3, se montrant une demi-seconde plus rapide que son coéquipier Alexander Albon mais étant devancé par la Racing Point de Nico Hülkenberg pour un dixième de seconde. Le Néerlandais est convaincu qu'il aurait pu faire mieux s'il n'avait pas navigué entre les trois types de pneus lors de ces qualifications.

"Je n'étais simplement pas sûr de quel pneu allait être le plus rapide", élabore Verstappen. "Nous avons donc fait un essai avec chacun. Avec le recul, je n'ai pas beaucoup roulé, je n'ai fait qu'environ quatre tours [rapides] en qualifications, ce qui n'est peut-être pas suffisant car nous avons utilisé un train de tendres, puis de durs, puis de mediums, puis de tendres. Je n'ai jamais vraiment eu de bonne référence. Niveau procédure, nous n'avons pas fait le meilleur travail possible. C'est quelque chose à apprendre pour la prochaine fois. C'est peut-être pour ça que nous n'avons pas fait une bonne Q3, car la voiture n'était pas si mauvaise."

