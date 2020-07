Verstappen : "Sur le sec, nous avons nos chances"

La seconde place de Max Verstappen lors des qualifications du Grand Prix de Styrie n'est pas décevante mais la pluie semblait être l'élément perturbateur qui pouvait lui permettre de signer la pole. Las, le Néerlandais, auteur d'une faute dans l'ultime tentative, a terminé à 1,2 seconde de Lewis Hamilton. Un écart significatif et le sentiment que, même sans son erreur, il aurait été difficile d'aller chercher la pole.

"Dans l'ensemble, c'étaient de bonnes qualifications. En Q3, il pleuvait bien davantage. Nous semblions avoir plus de difficultés quand il pleuvait davantage, j'avais bien plus d'aquaplaning et je ne pouvais pas accélérer. J'ai essayé de rester plus près du gars devant pour rester dans ses traces et avoir un peu moins d'eau, mais qu'importe."

"Bref, la deuxième place, c'est bien quand même. C'est juste très délicat en piste. Ça n'aurait pas été suffisant pour battre Lewis. La visibilité est horrible. On ne voit rien, même six secondes derrière une voiture. Mais c'est pareil pour tout le monde, il faut faire avec."

Si les qualifications ont finalement eu lieu ce samedi, dans des conditions certes compliquées, la course de dimanche va selon toute vraisemblance se tenir sur piste sèche. Les conditions seront clairement différente de la semaine passée, avec une piste en partie gommée et des conditions plus fraîches.

Pour Verstappen, une course sans pluie serait une opportunité, même si contrairement au GP d'Autriche, tous les pilotes auront le choix des pneus au départ. "Sur le sec, nous avons nos chances. La voiture est meilleure que la semaine dernière, globalement."