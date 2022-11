Malgré son record, Verstappen n'a "jamais été intéressé" par les stats

Titré à quatre courses de la fin de la saison, une performance également réalisée par Michael Schumacher en 2001 et Sebastian Vettel en 2011, Max Verstappen a battu un record codétenu par les deux champions allemands cette saison. En effet, le pilote Red Bull a décroché au Grand Prix de Mexico son 14e succès de l'année, ce qui n'avait jamais été réalisé auparavant en Formule 1.

En outre, le Néerlandais a joint son nom à celui d'un autre record, celui du nombre de points marqués dans une saison, en portant son total à 416 unités au terme de l'épreuve mexicaine. De quoi combler le détenteur du #1.

"C'est une saison incroyable pour notre équipe. Je n'ai jamais pensé que je serais capable de gagner 14 courses en un an. Mais oui, bien sûr, j'en suis incroyablement fier", a commenté Verstappen après sa victoire à Mexico.

S'il est ravi d'avoir obtenu cette 14e victoire, Verstappen avait toutefois minimisé son importance précédemment. Interrogé par Motorsport.com sur les raisons qui l'ont poussé à se désintéresser du record, Verstappen a répondu qu'il n'avait "jamais été vraiment intéressé par les statistiques".

"Je vis simplement le moment présent", a-t-il ajouté. "Bien sûr, j'essaie de faire de mon mieux à chaque week-end. J'essaie de gagner les courses et, pour moi, c'est le plus important. Après chaque week-end, quand je rentre chez moi et que je peux dire que j'ai maximisé [la performance] ou que j'en ai été proche, je suis heureux."

"Mais beaucoup de choses en Formule 1 dépendent de l'ensemble du package, pas vrai ? Nous avons un excellent package et je profite simplement du moment présent. Je ne suis pas intéressé par le fait de me tenir au courant de toutes les statistiques. Mais c'est une saison incroyable et, bien sûr, je suis très heureux d'avoir gagné autant de courses."

Et alors que deux Grands Prix doivent encore être disputés, Max Verstappen a l'opportunité de signer 16 succès et d'accumuler 476 points potentiellement. Sebastian Vettel, qui a remporté 13 courses en 2013, a félicité son adversaire et l'a invité à améliorer son nouveau record de victoires.

Avec Luke Smith et Alex Kalinauckas