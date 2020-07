Verstappen a "beaucoup de travail" avant les qualifications

Alors que les Essais Libres 2 se sont déroulés dans des conditions pluvieuses, limitant la quantité d'informations à tirer, les EL1 ont en revanche été réalisés sur le sec. Dans ces conditions, les Mercedes ont pris les deux premières places, reléguant la concurrence loin derrière.

Les Red Bull n'ont pas vraiment brillé dans la matinée sur le Hungaroring et Max Verstappen a reconnu que ce premier roulage ne s'était "pas très bien passé", le Néerlandais accusant 1,4 seconde de retard sur Lewis Hamilton.

"[Il y avait] beaucoup de choses à voir et, évidemment, [c'est] un petit peu dommage qu'il ait plu pendant la seconde séance d'essais", a déclaré le #33. "Sinon, je pense que nous aurions déjà pu nous pencher dessus."

"Mais, oui, beaucoup de travail à faire. [Je] ne suis pas très satisfait, mais par chance nous avons une nuit complète regarder [les données], et faire quelques changements afin d'essayer de faire mieux demain."

Quand il lui a été demandé ce qu'il manquait à la Red Bull RB16, Verstappen a répondu : "Juste de l'équilibre, globalement. Donc nous devons examiner cela."

Albon veut une voiture plus prévisible

Son équipier Alex Albon a terminé 13e de la première séance d'essais libres, victime d'une voiture qu'il juge parfois imprévisible. "Je pense que la météo nous a un peu fait de mal, pour pour essayer de comprendre un peu mieux la voiture."

"Les EL1 n'étaient pas idéaux, et nous n'avons pas vraiment pu essayer de choses en EL2. Donc nous devons nous pencher sur les données un peu plus en détails ce soir et voir ce que l'on pourra faire pour demain."

"[Il faudrait] juste plus de prévisibilité qu'autre chose. Ce n'est pas dans un virage, et ce n'est pas une grosse marge de progression dans un endroit spécifique. C'est un petit peu, [et] partout. La voiture n'est pas au niveau où nous voudrions qu'elle soit. Et nous avons juste du travail à faire pour trouver ce qui se passe."

Pour le Thaïlandais, les problèmes entrevus lors de cette première journée suivent la tendance des premières courses. "Je dirais que c'est assez similaire. Mais il y a assurément des moments, comme lors de la deuxième course, où nous avons fait de gros progrès. Puis en arrivant ici, ça n'a pas aussi bien suivi que nous le pensions."