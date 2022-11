Verstappen et Red Bull ont boycotté la chaîne Sky Sports F1

Ce week-end, pour le Grand Prix de Mexico, les téléspectateurs de Sky Sports au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie n'ont pas pu assister à la moindre interview maison de Max Verstappen, de Sergio Pérez ou encore de Christian Horner, ce dernier étant un habitué des interventions sur la chaîne d'outre-Manche.

La cause ? Des commentaires faits à l'antenne par le journaliste britannique Ted Kravitz, juste après le Grand Prix des États-Unis. Sans citer de noms mais en se montrant particulièrement clair néanmoins, ce dernier a regretté que Lewis Hamilton, qui "s'était fait voler" le titre à Abu Dhabi en 2021, n'ait pu renouer avec la victoire face au "gars qui a gagné la course où il s'est fait voler".

Face à un tel discours, la réaction de Red Bull Racing ne s'est pas fait attendre, avec cette décision de ne pas s'exprimer au micro de ces chaînes ce week-end au Mexique. "Cette année, c'est un manque de respect constant, voire quotidien, surtout de la part d'une personne en particulier", déplore Verstappen. "Et ça suffit, je n'accepte pas ça."

"On ne peut pas vivre dans le passé. Il faut juste tourner la page. Les réseaux sociaux sont un endroit très toxique, et si l'on se comporte constamment comme ça en direct à la télé, on ne fait qu'empirer les choses au lieu d'essayer de les améliorer. On ne cesse de me manquer de respect, et à un moment, je ne tolère plus ça. C'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter de leur répondre."

Christian Horner s'est montré solidaire de Max Verstappen face à Sky Sports

Le directeur d'équipe Christian Horner confirme : "Nous avons été déçus par une série de commentaires désobligeants faits sur Sky, alors nous avons décidé de faire une pause ce week-end, et que ça ne ferait pas de mal à Sky. Les commentaires doivent être équilibrés. Certains sont excellents, mais certains reportages sont trop sensationnalistes. Notre équipe est unie."

"Il s'agissait d'exprimer notre mécontentement vis-à-vis de certains commentaires moins impartiaux qui ont été faits, ou certaines accusations qui sont parfois faites. Nous ne pensons pas qu'accuser d'un vol de championnat soit un commentaire impartial. Nous ne trouvons ça aucunement juste ou équilibré."

"Max était très contrarié, et notre équipe le soutient sans réserve. Cela nous a contrariés tout autant." Et lorqu'il lui est demandé s'il pense que les autres écuries sont traitées comme Red Bull, Horner répond : "Je pense que Red Bull est parfois une cible facile."

Sky Sports a donc dû se contenter des interviews fournies par la F1 ce week-end, mais Christian Horner a fait savoir que le boycott n'allait pas durer : les membres de Red Bull Racing vont de nouveau s'exprimer sur ces ondes à partir du prochain Grand Prix, au Brésil.

Propos recueillis par Luke Smith