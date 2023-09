Verstappen : La Red Bull n'est pas conçue selon mon style de pilotage

Max Verstappen dispose à neuf courses de la fin de saison 2023 d'une avance de 138 points sur son équipier Sergio Pérez au classement pilotes. Cet écart important s'inscrit dans une tendance globale qui veut que les équipiers du Néerlandais soient bien plus à la peine que lui pour exploiter les monoplaces à leur disposition.

D'aucuns ont émis l'hypothèse que les voitures étaient conçues ou progressivement développées dans le sens souhaité par Verstappen, ce qui lui conférerait un avantage supplémentaire tandis que ses équipiers devraient sans cesse s'adapter à une voiture qui convient potentiellement moins à leur style. La façon dont les deux dernières saisons ont débuté, avec un Pérez assez proche de Verstappen à un stade peu avancé de la campagne avant de perdre pied de façon subite à mesure que le développement entre en ligne de compte, conforte les tenants de cette pensée.

Toutefois, pour Verstappen, cette vision des choses est fausse : "Ce sont des conneries", a-t-il déclaré quand il a été suggéré que les Red Bull étaient conçues autour de son style de pilotage. "Ça ne marche pas comme ça. Je pilote simplement la voiture qui m'est confiée de la manière la plus rapide possible. Je ne suis pas là pour dire aux gars de me donner plus [de train] avant parce que c'est ce que j'aime."

"Je me contente de dire : 'Concevez-moi la voiture la plus rapide et je la piloterai en fonction de cela'. Chaque année, c'est différent, chaque voiture se pilote un peu différemment. Les gens demandent : 'c'est quoi ton style de pilotage ?' Mon style de pilotage n'a rien de particulier, je m'adapte à ce dont j'ai besoin pour que la voiture aille vite."



Max Verstappen, Red Bull Racing

Quand il lui est demandé si ce qu'il accomplit en 2023, avec 11 victoires en 13 Grand Prix, est globalement sous-estimé, Verstappen met en avant l'idée que maintenir un tel niveau de succès n'est pas aussi simple que cela en a l'air.

"Je ne suis pas là pour essayer de prouver quoi que ce soit, je suis juste là pour faire du mieux que je peux avec le matériel que j'ai. Et probablement que les gens ne savent pas ce qui se passe au sein de l'équipe, et à quel point il est difficile, quand on a une très bonne voiture, de faire ce que nous faisons en tant qu'équipe, et de gagner toutes les courses jusqu'à présent."

"Certaines personnes ne se rendent pas compte quand quelqu'un fait constamment du bon travail, je pense. Et je ne parle pas que de moi, mais de l'ensemble de l'équipe. Je suis là pour faire mon travail. Je ne suis pas là pour être reconnu car d'autres personnes reconnaissent [déjà] ce que je fais."

Adrian Newey a récemment déclaré pour Motorsport.com que Verstappen devait être considéré comme l'un des plus grands pilotes de F1 de tous les temps. Quand nous lui avons rapporté ces propos, et notamment l'idée selon laquelle il semblait piloter par automatisme actuellement ce qui lui permet de se concentrer sur une variété d'éléments, le Néerlandais a répondu : "Chacun a sa propre opinion sur ce genre de choses. Mais je n'ai jamais été en F1 pour essayer de prouver que je pouvais me classer parmi les plus grands noms de ce sport. Je suis simplement ici pour essayer de faire de mon mieux et gagner autant que possible lorsque j'en ai l'occasion."

Max Verstappen, Red Bull Racing

"Il est certain qu'il est très agréable de piloter cette voiture. Mais chaque week-end, il y a toujours beaucoup de choses que vous devez optimiser. Et il n'y a jamais de week-end facile. Et bien sûr, d'une certaine manière, c'est presque comme du pilotage automatique, mais je pense aussi que l'on acquiert beaucoup plus d'expérience. Et je crois que j'ai toujours connu ce genre de situation où l'on pilote la voiture tout en pensant aussi à beaucoup d'autres choses. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau, de soudain."

Verstappen pourrait laisser dans le sillage de sa domination actuelle un nouveau record, puisque s'il réussit à remporter le GP d'Italie, il atteindra dix succès consécutifs, du jamais vu en F1, surpassant définitivement le record de Sebastian Vettel en 2013 après l'avoir égalé à Zandvoort.

"Je me souviens quand il l'a fait", a raconté le double Champion du monde en titre. "Je me suis dit : 'Wow !' Je veux dire que c'est un chiffre fou. Je pensais que personne ne réussirait jamais à faire quelque chose comme ça. Et nous y voilà. Je veux dire que c'est un chiffre fou, mais je ne fais pas non plus une fixette."

"Je n'aurais jamais imaginé gagner neuf fois de suite, mais maintenant que nous y sommes, je vais bien essayer sûr d'en gagner dix. Mais je veux surtout gagner. Ce n'est pas le nombre 10 qui compte dans ma tête. Et je pense que cela aide beaucoup à se concentrer sur le week-end. Je veux dire que c'est déjà assez difficile avec le choix de pneus différent auquel nous devons faire face [à Monza]. Je vais simplement avancer et voir ce qui va se passer."

Avec Adam Cooper