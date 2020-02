Verstappen et Red Bull s'évitent une situation "gênante" pour 2020

En prolongeant son contrat chez Red Bull Racing dès le mois de janvier, Max Verstappen a fait sauter prématurément une inconnue majeure du futur marché des transferts. Le Néerlandais assure qu'il n'y avait aucune précipitation nécessaire pour la mise en place de ce nouvel accord portant jusque fin 2023. Néanmoins il estime que solder ce dossier avant le début de la saison à venir était un gage de sérénité pour tout le monde afin de se concentrer sur l'essentiel, tirant peut-être les leçons de ce qu'il avait observé autour de son ex-coéquipier Daniel Ricciardo en 2018.

"Je me suis toujours senti très à l'aise dans l'équipe et je n'ai jamais vraiment voulu précipiter les choses car il n'y en avait pas besoin", explique Verstappen au sujet de son nouveau contrat. "Je crois aussi que tout est allé très vite. L'année dernière, je n'y ai jamais trop pensé. Je pense également que c'est une bonne chose car ça dissipe le moindre doute. Il n'y a plus de point d'interrogation."

"Lorsque l'on débute une saison et que le contrat se termine en fin d'année, à un moment donné ça devient peut-être un peu gênant pour la voiture de l'année d'après. Je ne voulais pas de tout ça et, pour moi, c'est le bon endroit. Je me sens vraiment bien dans l'équipe, il y a beaucoup de bonnes personnes et je vois aussi la motivation et la soif de se battre pour des victoires ainsi que pour le titre."

Lire aussi : Red Bull revendique une nouvelle philosophie pour jouer le titre

En interne, cette prolongation de contrat de Max Verstappen a également galvanisé les troupes si l'on en croit Christian Horner, directeur de Red Bull Racing. Le Britannique estime lui aussi que l'avenir en commun officialisé si tôt dans l'année permettra d'éviter tout embarras éventuel dans les relations.

"C'était fantastique de conclure cet accord rapidement car ça a injecté de l'énergie dans toute l'usine", assure-t-il. "Tout le monde est revenu après les vacances de Noël avec un pas vif et léger. Tout le monde sait de quoi est fait l'avenir. Il n'y a aucune conversation embarrassante entre le pilote et l'équipe. Il sait exactement quel est son rôle. Nous sommes tous dans le même bateau, nous ne faisons qu'un, nous sommes une équipe."

"Ce peut être gênant si ce genre de situation n'est pas claire durant l'année, et la F1 provoque des montagnes russes au niveau des émotions au fil des 21 ou 22 Grands Prix. Nous avons écarté avant de débuter la saison le fait de devoir gérer une spéculation sans fin, tous les réseaux sociaux qui vont avec et les problèmes que cela crée sur le lieu de travail. Cela nous permet de nous concentrer uniquement sur le travail et j'en suis ravi."

Propos recueillis par Jonathan Noble

Related video