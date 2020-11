"Une course à oublier" pour Verstappen et Red Bull

Malgré une pole position qui lui avait échappé la veille, Max Verstappen faisait figure de favori pour le Grand Prix de Turquie, disputé sur une piste détrempée au moment du départ. Malheureusement pour lui, rien ne s'est passé comme prévu ce dimanche, à l'image d'un envol laborieux qui l'a vu perdre plusieurs positions en raison d'un énorme patinage à l'extinction des feux. Le Néerlandais a ensuite mené la charge, donnant un temps le sentiment qu'il parviendrait à ses fins. Mais sa course a déraillé une première fois lorsqu'il a perdu le contrôle de sa machine juste derrière Sergio Pérez, qu'il semblait en passe de doubler. "Nous avons connu une course très difficile dans ces conditions délicates, et nous avons eu du mal du début à la fin", résume-t-il. "Franchement, c'est une course à oublier."

Verstappen a ensuite commis plusieurs impairs, à commencer par une sortie des stands très litigieuse, qui a même déclenché une enquête des commissaires, reportée à après la course. Les officiels ont finalement décidé de ne pas sanctionner le pilote, estimant qu'ils ne disposaient pas de preuve démontrant qu'il avait totalement dépassé la ligne blanche. La suite de sa course, le pilote Red Bull l'a menée comme il a pu, partant même encore une fois en tête-à-queue derrière son coéquipier Alexander Albon, qu'il a fini par dépasser pour terminer sixième sous le drapeau à damier.

"Honnêtement, c'est juste très frustrant", déplore-t-il. "J'essayais de suivre Checo [Pérez] et soudainement, j'ai reçu une grosse projection d'eau et je suis allé sur ce morceau vert. C'était un gros tête-à-queue. J'ai essayé d'éviter le mur et ça a fait des plats sur les pneus. Après ça, j'ai pu rattraper les autres mais c'était impossible de doubler car il n'y a qu'une trajectoire. Et cette trajectoire est déjà très glissante donc c'est super frustrant. On ne pouvait qu'attendre que les autres s'arrêtent au stand ou qu'il se passe quelque chose. Il fallait suivre, sans adhérence, essayer de survivre, donc ce n'était clairement pas une grande journée. Mais j'espère que nous ne nous retrouverons plus jamais dans cette situation, avec une piste aussi glissante."

Albon a cru jouer la victoire

Ce Grand Prix laissera probablement un goût amer à toute l'équipe Red Bull Racing, car Alexander Albon a lui aussi fait preuve d'un état d'esprit conquérant durant la première partie de course, avant de rentrer dans le rang. Après l'erreur de Verstappen, le Thaïlandais apparaissait comme la principale menace derrière les Racing Point, mais l'assèchement de la piste et le comportement des gommes intermédiaires dans ces conditions lui ont fait du mal, avant de connaître à son tour un tête-à-queue qui a précipité son deuxième arrêt au stand.

"Je suis un peu confus après cette course", confie celui qui a pris la septième place. "Au début, notre départ était très mauvais, mais ensuite nous avions une très bonne adhérence et nous avons pu remonter dans le peloton. Puis nous sommes rentrés au stand pour passer les intermédiaires, nous avions un grip incroyable et franchement, à ce moment-là, j'avais le sentiment que nous étions dans le coup pour la victoire, je me disais que tout se passait comme prévu. Ensuite j'ai fait un tête-à-queue mais ça allait encore, la course était longue et tout pouvait arriver. Mais une fois que nous avons passé un nouveau train de pneus, le même type de gommes [intermédiaires], nous n'avions aucune adhérence et aucun rythme."