Verstappen : "La voiture est rapide partout"

Red Bull Racing dit avoir changé d'approche lors de cette intersaison, avec la volonté de s'inscrire sur la durée d'un championnat. On l'a de nouveau constaté lors de cette première journée d'essais à Barcelone, conclue par Max Verstappen au quatrième rang de la hiérarchie mais surtout avec 168 tours bouclés. Le Néerlandais prévient, "le premier test sera à Melbourne" et ces débuts réussis en Catalogne n'ont évidemment rien d'une fin en soi. Les chronos ne sont pas encore l'objet de la plus grande attention. "Nous ne regardons pas ça", confirme le Néerlandais. "Nous ne regardons que ce que nous faisons, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons améliorer. Pour nous, il s'agit de faire des tours et d'essayer différentes choses. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui."

Ainsi Verstappen préfère-t-il s'arrêter sur cette "bonne journée" et sur les excellentes sensations qu'il décrit au volant de la RB16, qu'il avait découverte pour la première fois il y a tout juste une semaine à l'occasion d'un shakedown à Silverstone. "La voiture fonctionnait très bien ainsi que le moteur, et c'est ce que nous voulons voir", insiste-t-il. "Pour nous, c'est le plus important. Je suis vraiment content de ça. Nous voulons apprendre et essayer des choses sur la voiture, voir ce que nous pouvons faire. C'était une longue journée, la première, donc le cou sera un peu rigide."

Alors qu'il reste encore cinq journées de roulage d'ici la fin de semaine prochaine, les conclusions attendront. En revanche, certains signes ne trompent pas. "La voiture est rapide partout, c'est une bonne chose", se réjouit Verstappen. "Et la fiabilité semble encore meilleure, donc tout cela est très positif."

"Nous avons vraiment amélioré la voiture dans les domaines que nous voulions", ajoute-t-il. "Nous avons fait énormément de tours pour tester toutes les pièces et voir ce que nous pouvons améliorer par la suite. J'espère que ce sera suffisant. C'est toujours important de faire beaucoup de tours. Aujourd'hui, c'était un bon exemple de comment y parvenir. Bien sûr, le nombre de jours est limité mais c'est la même chose pour tout le monde."

Finalement, seuls deux tête-à-queue sans gravité sont venus mettre un peu de piment dans cette journée studieuse, et encore, l'intéressé prend les choses avec beaucoup de détachement. "J'ai touché une fois les graviers je crois, c'est pour ça que je suis parti en tête-à-queue. Et une autre fois j'ai perdu la voiture dans le deuxième virage. Ce genre de choses peut arriver quand on essaie de trouver les limites avec la voiture. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts et c'est le plus important."

