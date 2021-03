Verstappen : Red Bull serait "stupide" de se croire devant Mercedes

La saison 2021 de F1 débute ce week-end à Bahreïn, quelques jours après des essais hivernaux qui ont donné l'impression d'une équipe Red Bull Racing sûre de sa force face à une structure Mercedes moins impressionnante qu'à son habitude. De là à faire du constructeur autrichien le favori de la campagne, au sortir de sept saisons de domination de la marque allemande, il y a encore un gouffre que d'aucuns n'hésitent pas à franchir.

Et Max Verstappen, le pilote de pointe de Red Bull, s'emploie de son côté depuis la fin des tests à ne pas laisser enfiler sur ses épaules ou celles de son équipe le costume de favori, en dépit d'une monoplace au comportement visiblement plus prévisible que celui de la W12 qui a posé des soucis à ses pilotes, que ce soit en piste ou sur le plan de la fiabilité.

Profitez de notre offre exceptionnelle : Testez l'accès gratuit Motorsport PRIME sans pub 30 jours

"Il est certain que le test a été un départ positif pour nous et on peut toujours être heureux quand on fait ce nombre de tours et qu'on a une bonne compréhension de la voiture, mais cela ne dit rien sur la performance pure", a expliqué le Néerlandais. "Je sais que les gens sont excités et pensent que nous ne faisons que parler, mais les Mercedes sont toujours les favorites ; comment pourraient-elles ne pas l'être quand elles ont remporté sept Championnats du monde d'affilée ?"

"Je suis sûr que Mercedes veut aussi que les gens pensent que nous sommes les favoris et nous mettent la pression, mais nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Vous pouvez être sûrs que tout le monde dans cette équipe et chez Honda fait tout pour les battre, ainsi que tous ceux qui pourraient être rapides cette année. Je vois chaque saison comme une nouvelle opportunité de les battre, mais nous serions stupides de penser que la lutte sera facile et de penser que nous sommes en avance en regardant les essais."

"Personnellement, je suis impatient que nous soyons tous à l'attaque en Q3. C'est à ce moment-là que vous verrez tout le monde à pleine puissance avec peu de carburant et c'est le moment de voir qui a évolué en termes de performance, et puis nous verrons qui pourra maintenir cette performance sur une distance de course. Espérons que nous pourrons être bons dans les deux cas."

Une vision des choses partagée par Sergio Pérez, l'équipier de Verstappen. "Je pense que plus vous essayez de comprendre ce que les autres font, plus vous pouvez vous perdre, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt à lire dans quoi que ce soit. Nous devons simplement attendre les qualifications et voir où tout le monde en est."

Verstappen est en tout cas satisfait du comportement de sa monoplace. "On ne peut pas encore vraiment parler de limites, car nous n'avons roulé que dans des conditions chaudes et chaque piste nécessite des choses différentes, mais j'ai un bon feeling avec la voiture. De mon côté, la voiture était suffisamment stable pour me sentir à l'aise. Il y a toujours moyen de faire mieux, mais nous nous améliorons sans cesse et c'est ce que feront les ingénieurs."